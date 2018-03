Medellín sobrevive en la Liga gracias a los ahorros

Ala ausencia de regularidad, la reiteración de errores individuales y la falta de precisión para concretar las opciones de gol, se unió una nueva preocupación para el técnico Ismael Rescalvo, “el gol infantil” con el cual Santa Fe le ganó al Medellín.

El disguto del entrenador, es entendible, pues ya son varios los puntos que el Poderoso ha dejado escapar por este tipo de circunstancias.

“El gol que nos marca Santa Fe es infantil, estamos recayendo en los errores y en ocasiones mostramos falta de madurez para afrontar ciertas circunstancias de los juegos”, manifestó en rueda de prensa el entrenador.

Concepto que comparte un exDIM, Álvaro “Polaco” Escobar, quien sostiene que defensivamente el Poderoso no es compacto y por eso ha dejado escapar puntos y resultados importantes en el torneo.

“Estoy convencido que defensivamente el DIM tiene muchas cosas por mejorar y hasta que no encuentre el acoplamiento ideal no va a poder tener una regularidad en el torneo. Un equipo como el Medellín, en el que seguro la idea del cuerpo técnico, jugadores y directivos es ser protagonista y pelear por un título, no se puede permitir goles de este tipo”. concluyó.

Medellín aún vive de los ahorros que logró en las primeras fechas (cuatro victorias en línea), pero debe mejorar para no perder más posiciones en la tabla. Ya es tercero, y varios rivales vienen sumando y acercándose con peligro.

Las cuentas ya no le cuadran a los escarlatas, pues desde la quinta fecha, el cuadro de Rescalvo ajusta cuatro derrotas, un empate y solo dos victorias, por lo cual debe mejorar si no quiere salir de los parcialmente clasificados.

Los rojos deben retomar el camino de la victoria, no solo por lo apretada que está la tabla, sino porque en abril, además del torneo local, tendrán la Copa Sudamericana, en la que se enfrentarán al Sol de América, equipo paraguayo.