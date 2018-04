Nairo y Landa miden su nivel

En la reciente Vuelta a Cataluña, Nairo Quintana cambió de rol. Pasó de ser líder a gregario, función que cumplió a cabalidad para que otro jefe del Movistar, el español Alejandro Valverde, saliera campeón. El colombiano terminó segundo.

¿Nairo realizará este mismo papel con Mikel Landa en la Vuelta al País Vasco, en la que vivirán su primer duelo bajo el maillot del Movistar? ¿Será Landa quien trabaje para que el boyacense logre su segunda conquista en esta prueba que ya ganó en 2013?

Estos interrogantes se empezarán a despejar hoy cuando comience la edición 58 de la competencia conocida como la Itzulia, que presenta, como es tradición, un cartel de ciclistas de lujo.

“La idea inicial es disputar la carrera con Mikel. Estaremos ahí apoyando y viendo las oportunidades que surjan a medida que se desarrolla la competencia”, dijo ayer Quintana a los voceros de su formación, dejando entrever que el elenco telefónico comenzará la ronda vasca sin un líder definido.

“El recorrido será muy difícil, como siempre aquí. Con esas subidas finales, cortas y muy duras, que serán muy agresivas. Habrá que estar atentos en todo momento. Y este año creo que la contrarreloj puede ser decisiva. Es para especialistas y las diferencias entre los favoritos pueden ser claves para el final”, señaló el colombiano.

“Para mí va a ser un test importante y trataré de hacerlo lo mejor posible. Esta Vuelta es especial. He vivido aquí varios años y me siento casi como en casa. La gente es muy amable conmigo. Comparo su cultura con la que tenemos en Colombia. Por eso he hecho bien esta carrera”, agregó.

Pero además de Nairo y Landa, hay otros corredores que suenan fuerte para quedarse con la ‘txapela’, la boina tradicional con la que se premia al ganador. Se trata del también colombiano Rigoberto Urán (EF Education), el italiano Vincenzo Nibali, el australiano Richie Porte o el francés Romain Bardet (Ag2r).

El test para las grandes Vueltas, como asegura Quintana, continúa en la Itzulia, que se disputará hasta el sábado y que abre su telón con un recorrido de 162.1 km con la salida y llegada en Zarautz. Cinco premios, dos de segunda y tres de tercera categoría, espera a los corredores.

Además de Nairo y Rigo, Colombia contará con el paisa Carlos Alberto Betancur y el boyacense Winner Anacona (Movistar), quienes vienen de hacer un magnífico trabajo en el Gran Premio Miguel Induráin, ganado por su compañero Valverde.