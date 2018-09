Serena y Rafa Nadal ya están en octavos de final

La tenista estadounidense Serena Williams superó este viernes a su hermana Venus por 6-1 y 6-2 en una hora y doce minutos y pasó a octavos de final en el Abierto de Estados Unidos.

La décimo séptima favorita, exnúmero uno del mundo, se torció el tobillo en el primer set y tuvo que ser atendida brevemente, pero a pesar de ello hizo correr a su oponente y se llevó con facilidad esa manga.

En el segundo parcial, Venus Williams, cabeza de serie número 16, logró ganar dos juegos antes de sucumbir ante su hermana menor, que tuvo diez saques ganadores.

Serena, que ha ganado seis veces el Open y este año llegó a la final de Wimbledon, se medirá en la siguiente ronda contra la estonia Kaia Kanepi, que se impuso a la sueca Rebecca Peterson hoy por 6-3 y 7-6 (3).

En declaraciones a pie de pista, afirmó: “Venus es mi mejor amiga y significa el mundo para mí, nos apoyamos y cada vez que pierde lo siento como mío. Pero es un torneo y sabemos que hay más cosas que el tenis”.

Asimismo, aseguró que en su trigésimo duelo contra su hermana ha “jugado mejor que en ningún momento” desde su vuelta al tenis tras convertirse en madre, algo que afirmó ante la mirada de su marido, el cofundador de Reddit, Alexis Ohanian, que estaba en la grada.

Nadal también pasó

El español Rafael Nadal, primer favorito, accedió a octavos de final tras una disputada victoria contra el joven ruso Karen Khachanov que, según afirmó, le resultó más satisfactoria que la que obtuvo en la segunda ronda.

“A nivel interno y personal, me da más satisfacción esta victoria que la del otro día con Pospisil. He tenido que buscar otras soluciones y superarme a nivel mental, resistir momentos que no eran agradables en la pista”, declaró.

Khachanov plantó cara al número uno y entró en dos tensos desempates, uno de ellos decisivo, en el cuarto set, antes de caer en esta tercera ronda que se llevó el mallorquín por 5-7, 7-5, 7-6 (7) y 7-6 (3).

Nadal, que tuvo un problema “menor” en la rodilla derecha y pidió que se la vendaran para tener más “sujeción”, aseguró que el ruso fue un rival bueno y él no jugó en su “mejor nivel”, por lo que su triunfo es “más importante que cuando uno juega perfecto y gana 6-3, 6-3, 6-3”.

En su rueda de prensa, Khachanov, número 26 del mundo y que debutó en la pista principal de Flushing Meadows, afirmó que había “estudiado” a Nadal y que estuvo “muy cerca”, pero este también sabe cómo es su juego y “cambió durante el partido”.

Una vez superado el “gran espectáculo” de este viernes, que destacó le ha dado “confianza”, Nadal ya está centrado en superar su siguiente reto. “La verdad más importante es que en día y medio estaré en la pista para intentar hacerlo mejor y voy a estar preparado para ello e intentar que así sea”, añadió.

A este respecto, describió a su próximo oponente, el georgiano Nikoloz Basilashvili, como un “jugador que golpea muy fuerte la pelota” y es “agresivo”, por lo que se prepara para un “partido exigente”.