Academia asume un torneo con muchas novedades

A última hora y por no haber terminado unas obras en el coliseo de Istmina, los partidos de Cimarrones, que estaban programados para esta ciudad, se cumplirán en Quibdó. Así lo confirmó John Mario Tejada, integrante de la Comisión de la DPB (División Profesional de Baloncesto).

Destacó que lo más importante de este segundo campeonato es que se merman las fechas en la primera fase (serán 12), pero se aumentan en la semifinal y final, porque los play off serán a cinco partidos y no a tres como era habitual.

“También quedó definido el torneo de la B, que permitirá el próximo año el ascenso y el descenso. La idea, en principio, es que suban dos quintetos, y en un futuro poder tener una División Profesional con 16 elencos”.

Según los nuevos estatutos para este año no es obligatorio tener extranjeros. En 2017 a Academia de La Montaña le valió no jugar la final, por no haber alineado en la semifinal tres extranjeros.

Lo que sí es obligado es contar con un jugador sub-21, que sea de la misma región. En el caso del equipo paisa hay varios, incluso con menos edad, como Octavio Muñoz, que recién cumplió 16 años.

Se aceptó el préstamo de la ficha de Búcaros (Bucaramanga) a San Andrés, por este torneo. También quedó claro que el campeón va a la Liga de Las Américas y el subcampeón a la Liga Suramericana.

Por los datos recibidos de la DPB, los únicos conjuntos que no contarán con extranjeros son Academia de La Montaña y Piratas de Bogotá, los otros seis participantes tendrán entre dos y tres.

Entre sábado y domingo se cumplirán las dos primeras fechas y las sedes son Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín.

Sábado: Caimanes-Búcaros (8:00 p.m.), Piratas-Patriotas (8:00 p.m.), Fastbreak-Cimarrones (4:00 p.m.) y Academia de La Montaña-Sabios (8:00 p.m.). Estos duelos se repiten domingo. El 8 y 9 de octubre, los locales serán visitantes.

“Ansiosos de que se inicie el torneo tras subsanar inconvenientes de patrocinios. No ha sido fácil armar el equipo, pero hemos contado con el apoyo de la Alcaldía de Manizales”, dijo Fernando Medina, presidente de Sabios.