Academia, otro que le apuesta a “puros criollos”

Un nuevo equipo colombiano le apuesta al éxito con una nómina conformada netamente por nacionales, esta vez en el baloncesto.

En los años ochenta y noventa, Atlético Nacional causó sensación con un fútbol exquisito y productivo. Y lo mejor, con la idea de imponer respeto con una plantilla de puros criollos.

El título en la Copa Libertadores de 1989, ante Olimpia de Paraguay, fue quizás el mayor premio a la filosofía de creer que el talento nacional sí podía hacer historia. Ese triunfo generó un antes y un después en nuestro deporte.

Ahora, en la disciplina de la pelota naranja, Academia de la Montaña decidió jugársela con colombianos en la Liga Profesional, y el pasado fin de semana, en las dos primeras presentaciones en casa, ante Sabios de Manizales, se impuso en ambas fechas.

¿Por qué la idea de Academia, dirigida por Hernán Darío Giraldo y Raúl Pabón, de apostar por el talento interno?

1. No es una idea nueva

Pabón, asistente técnico de la escuadra, manifiesta que desde 2017 se le da prioridad a los jugadores colombianos. “Esto porque, a través de los años, se viene trabajando con la base y, como el reglamento del presente torneo no habla de la obligatoriedad de inscribir extranjeros, decidimos que era el momento de darle más oportunidades a los deportistas locales, además porque el certamen dura dos meses”.

2. Por convicción

Giraldo confiesa que desde hace tiempo tenía ese anhelo. “Estoy contento, quiero seguir madurando y fortaleciendo la idea. La ejecuto por convicción, porque creo en el jugador paisa y colombiano, en su crecimiento”, asegura y agrega que si bien la Copa no cuenta con un patrocinador y a los equipos les toca pagar nóminas y subsidiar el torneo, esto no impidió ver plasmado su deseo. “Somos los únicos con una nómina como tal. A nosotros nos patrocina Idea, Indeportes y Cotrafa, y aunque uno de los directivos me dijo que trajéramos extranjeros, quise que este fuera el inicio para demostrar que también podemos dejar huella con nuestras capacidades”, indica el técnico Giraldo.