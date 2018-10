“Yo también fui medallista olímpico”

Sintieron que tocaron el cielo al convertirse en medallistas olímpicos de la juventud y entendieron que la constancia era buen antídoto para alimentar el talento y no quedarse en promesas deportivas.

EL COLOMBIANO inicia una serie de trabajos relacionados con la presencia nacional en Olímpicos de la Juventud que, en su 3a edición, comienzan el 6 de octubre en Buenos Aires, Argentina.

Algunos de estos chicos que ya tuvieron su experiencia en las justas, continúan sólidos en sus carreras, con resultados que confirman su potencial; otros han hecho pausas en sus procesos, debido a lesiones o a fracasos que, incluso, los han llevado a pensar en el retiro. Ellos, podio en alguna de las pasadas ediciones, rememoran lo vivido y hablan de las metas se trazan en el alto rendimiento.

“Se me eriza la piel al recordar Nankín-2014. Lo juro, llegué a esos Juegos con temor porque no sabía cómo me iba a responder la rodilla derecha. El 19 de mayo de ese año, y cuando me encontraba en un gran nivel, se me rompió, en un 70%, el menisco. Tuve que ser intervenido quirúrgicamente. Sentí, en ese momento, que el mundo se me derrumbaba. Pensé mil cosas, entre ellas que hasta ahí había llegado mi carrera. Es que, hermano, uno se sacrifica para conseguir cosas grandes y ese certamen se me presentaba como una oportunidad única, creí que me iba a privar de estar allí. Sin embargo, gracias al apoyo de mi entrenador Leonardo Galvis, de compañeros, médicos y de mi madre Marta Lucía, saqué fuerzas para superar aquella adversidad. No olvido que el 19 de agosto, exactamente tres meses después de la cirugía, logré subir al podio en Nankín. Con 290 kilos -132 en arranque y 158 en envión-, 10 menos que el campeón -el búlgaro Dimitrov Andreev- conquisté la medalla de bronce en los 69 kilogramos, la cual sentí como si hubiera sido un oro por los obstáculos que viví. Ese día, a mis 17 años, me di cuenta que estaba para cosas grandes; superarme a mí mismo fue el premio. Lo primero que hice en el podio fue darle gracias a Dios; tenía tanta alegría que cogí la bandera de Colombia y salí corriendo como loco. Ese resultado me llenó de valor para continuar luchando por mis sueños. En 2016, siendo primero en el ranquin del mundo juvenil en los 77 kg, estaba clasificado para el Mundial en Georgia, pero prefirieron llevarme a los Olímpicos de mayores en Río. Allí, con 18 y siendo el menor de toda la competencia, terminé sexto, lo cual también me llenó de orgullo. Me acaban de practicar otra cirugía -18 de septiembre-, debido a dos hernias discales en la columna, pero sé que de esta nueva lesión me voy a parar, el deportista de alto rendimiento no se rinde, y más si va de la mano de Dios. Llevo todo el año parado, pero me recuperaré para llegar bien a Tokio-2020”.

Jhonnatan Botero se fortaleció más en juegos