Bertha “renació” entre hierros

“Hay que hacerlo las veces que sea necesario hasta que salga bien”, esa es la premisa de vida que tiene Bertha Cecilia Fernández Arango, la pesista paralímpica que se prepara para representar a Colombia en la Copa América en diciembre en Bogotá.

Cuando tenía 5 años de edad los médicos descubrieron que Bertha Cecilia padecía una enfermedad de la cual su familia no tenía idea: Púrpura Fulminante, término que les generó escalofrío, aún sin saber las consecuencias irreparables que le traería a la niña.

Esta patología hace que en pocas horas, un niño hasta entonces saludable, desarrolle un cuadro de fiebre, decaimiento y petequias (manchas violáceas en la piel), que progresan rápidamente afectando funciones vitales (circulación, respiración, renal y cerebral). En el caso de Bertha la mayor afectación fue en la circulación de sus extremidades inferiores. Los médicos tuvieron que amputarle ambas piernas.

Mientras en su familia el golpe fue letal, para la menor, fue una circunstancia con la cual empezó a vivir. Así lo reconoce Arango, quien ahora, con 39 años, recuerda que pese a todo siguió con sus juegos y que gracias al respaldo brindado por sus padres salió adelante con su carácter espontáneo y aventurero.

“Siempre quería estar en contra de lo natural, fui a clases de natación, a los 8 años pedí un triciclo y me lo dieron, montaba con la ayuda de ellos que me empujaban”, afirma.

Así creció y la falta de sus piernas no fueron impedimento para ser feliz. Se casó, tiene dos hijos y hace siete años, cuando empezó a presentar problemas de obesidad por el sedentarismo, se acercó a unos vecinos que eran atletas para practicar un deporte.

A los pocos días conoció el powerlifting y, además de sentir una gran afinidad por esa práctica, descubrió que contaba con gran habilidad para sobresalir en la misma y empezó a entrenar y a viajar, cambiando radicalmente su vida.

Esta aventura le ha permitido ir a lugares que jamás imaginó y tener la ayuda con los beneficios del deporte paralímpico para consolidarse como deportista de élite.

“Yo no sabía que existía y cuando empecé a darme cuenta de todos los beneficios, además del honor de representar al país, no dudé en tomarlo como mi profesión. Y aunque es duro separarse de la familia por tantas concentraciones y competencias en el calendario, es lo que me hace feliz”.

Su entrenador Carlos Barbosa define a Bertha como una atleta con unas condiciones muy altas para esta disciplina. “Es muy consagrada y en la actualidad estamos trabajando para mejorar la técnica del movimiento, porque este es un deporte que aunque se mide sobre la fuerza que alcanzan a levantar, la técnica es determinante en cada uno de los movimientos”.

Barbosa expresa, además, que la atleta tiene una proyección internacional alta, ya que podría llegar a ser la segunda mejor del mundo en su categoría y modalidad.

Otro de los objetivos de Arango es ser medallista parapanamericana en las justas del 2019 en Lima.