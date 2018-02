Cabeza fría, arma de Santiago Chamorro

Mejorar el quinto lugar en la clasificación individual lograda el año pasado en Brasil y aportar su juego en busca del título por equipos y pareja mixta son los objetivos que se ha trazado el bogotano Santiago Chamorro Figueroa en el Suramericano juvenil que arranca hoy en El Rodeo, de Medellín.

Para lograrlo, el golfista espera hacer gala en casa de su tranquilidad, la calma con la que juega y la cabeza fría para saber afrontar buenas y malas rondas, porque, como dice, “todo puede pasar y hay que estar preparados”.

Además de confiar en sus capacidades y en el talento de sus compañeros, Santiago resalta las condiciones del campo de golf. “Cambió totalmente, está más seco, es más duro y los greens muy rápidos, eso nos favorece”.

Hoy, desde las 8:00 a.m., él junto a Juan Camilo Vesga, Esteban Jaramillo, Valery Plata, María José Bohórquez y María Camila Moreno, integrantes de la Selección, emprenden el torneo en el que intervienen 60 jugadores de 10 países (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú, Venezuela y el local).

“He trabajado muy fuerte con mi entrenador Andrés Díaz, buscando siempre mejorar mis registros y mi juego. Haber sido el único que logró el score (287, uno menos del par del campo), en el selectivo, me da tranquilidad, pero sé que no me puedo quedar solo con eso, pues la idea es estar lo más preciso con el fin de tener rondas que nos ubiquen en la parte alta”, dice Santiago, quien junto a Valery Plata, la 1 del equipo femenino, hará pareja en la modalidad de mixtos.

Los argentinos y los peruanos, actuales campeones, son los principales rivales para los golfistas locales.

Chamorro reconoce que el ambiente entre los integrantes de la Selección está en lo más alto, pues saben que durante las rondas tendrán compañía. “Ganar en casa es lo que más nos motiva, vamos a salir cada día a dar lo mejor, ojalá podamos logralo para celebrar”.