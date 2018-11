“Campanazo a la confianza”

Jessica Paola Caicedo confiesa que ni en el ring había sentido tanto cansancio como el que tiene ahora.

Después de su largo viaje de retorno a Colombia desde India, la boxeadora ha tenido pocas horas de sueño.

Tras llegar a Palmira, Valle, donde reside, no ha reposado. Familiares, amigos y conocidos quieren conocer, de primera mano, cómo fue que ganó la medalla de plata en el Mundial de boxeo femenino, convirtiéndose en la primera mujer del país en hacerlo.

El constante repicar de su celular, la sorprenden como la memorable actuación que logró en Nueva Delhi.

“La verdad no me esperaba tal recibimiento, hasta en carro de bomberos me pasearon por todo Palmira. Unos dirán que perdí la pelea final, otros que gané una medalla mundial. Me invade la felicidad, pero no me conformo”, le expresó a EL COLOMBIANO la subcampeona mundial de los semipesados (81 kilogramos).

Y saber que en dos ocasiones esta deportista colgó los guantes y abandonó la concentración de la Selección Colombia al sentir que los sacrificios no valían la pena.

¿Por qué lo hizo?

“La primera vez, después de los Juegos Suramericanos en Chile-2014, y la segunda luego de los Panamericanos en Toronto-2015. Tiré la toalla porque no veía resultados después de tanto sacrificio, entre ellos el esfuerzo de mantener el peso. Estar alejada de la familia es muy difícil, y más al ver que no se me estaban dando las cosas. Además no tenía un buen apoyo, hasta los profes me tenían que dar dinero para ‘pasajear’. Regresé al recibir, de ellos, los consejos y al sentir que sí podía dejar huella en este deporte”.

El cansancio que tiene hoy, entonces, valió la espera...

“Sí, bastante -risas-. A veces creo que estoy soñando despierta. El desgaste ha sido mucho debido a todos los compromisos que ahora debo cumplir, pero la verdad me encanta lo que estoy viviendo. Nunca creí que iba a llegar tan lejos y hacer historia para mi país, pero vea, la disciplina y la dedicación sí dan su recompensa”.

¿Por qué se impresiona tanto por la bienvenida que le dieron?

“Huy, es que fue demasiada gente la que salió a recibirme, sobre todo en el Parque de Bolívar, en ese carro de bomberos me sentí como una reina. Y ser aplaudida, por mi familia, las personas del Inder, así como los vecinos de mi barrio Alfonso López fue mágico”.

Hasta se veían niñas coreando su nombre y pidiéndole autógrafos, ¿qué siente al saber que puede convertirse en un referente?

“Eso me invade de satisfacción, pues ya me empiezo a ver como inspiración para llegar también lejos. Ser ejemplo para las nuevas generaciones y contribuir para que mi deporte se masifique, sobre todo en mi barrio, me genera mayor ilusión. La idea es no solo quedarme con una medalla de plata mundial sino ir en busca de más conquistas”.

¿Qué la inspira para estar en el boxeo?

“Las ganas de salir adelante, ser un referente, brindarle tranquilidad a mi familia -vive con sus padres y dos hermanas-. Mire, antes practiqué fútbol, baloncesto y voleibol, pero por intuición y con decisión, un día, en compañía de mi amiga Deisy Murillo, nos dio por ir al gimnasio y nos quedó gustando el boxeo. Ambas somos Selección Colombia”.

Su logro es un llamado para que se dé cuenta que puede alcanzar mejores logros...

“Total, esta medalla es un campanazo a la confianza, para creer más en mí, para llenarme de motivación ante compromisos mayores. Ya no solo el Valle estará pendiente de mí, sino un país entero, y ante semejante responsabilidad tengo que esforzarme más para estar a la altura en cada desafío”.

¿Y a qué gran meta apunta?

“A ganar una medalla olímpica en Tokio-2020. Lo primero es clasificar, por eso el trabajo debe ser mayor. Ya dimos un paso, ahora hay que ratificar lo hecho en India, enfocarme mejor porque me doy cuenta que sí puedo estar entre las grandes”.

¿Cómo mantenerse firme ante el precio de la fama?

“Yo misma me lo pregunto. Debo responder que es difícil olvidar de donde sé es y aislar la humildad, esta siempre tiene que estar presente” .