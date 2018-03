Carolina, con la fe puesta en el podio

“Lo que no logres de pie, agradécelo de rodillas. Lo que no consigas hablando, hazlo orando. Lo que no puedas hacer, deja que Dios lo haga por ti”, esa es la frase de batalla que reposa en la cuenta de Facebook de Daniela Carolina Munévar, una mujer que no tiene imposibles.

Hace cuatro años a su padre Orlando, sumido en el dolor e impotencia, lo sorprendía la valentía y entusiasmo que irradiaba su hija.

La ciclista que nació en Cucaita, Boyacá, y quien ya había conquistado dos copas departamentales, acababa de perder parte de su pierna izquierda al ser atropellada por una tractomula cuando se dirigía, en bicicleta, a su casa luego de salir del Sena, donde estudiaba Agrobiotecnología. Sin embargo, su deseo de volver a montar en su caballito de carbono seguía intacto.

“Es una mujer muy fuerte, de espíritu luchador. A pesar de todo lo malo, ella quiere seguir adelante en el ciclismo”, contaba don Orlando, quien ahora siente orgullo al ver los alcances y progresos de la deportista, fuente de inspiración y superación.

En Nottwil, Suiza, un año después de aquel accidente, se adjudicó su primera medalla mundial de paraciclismo. Fue plata en la prueba de ruta.

En 2016, en la cita de pista en Montichiari, Italia, ganó plata en el scratch y bronce en la persecución individual. Mientras que en 2017, en el certamen de ruta en Sudáfrica, conquistó, en la contrarreloj individual, su primer metal dorado.

Ahora va por oro sobre un óvalo durante el Mundial que comienza hoy en Río de Janeiro, Brasil, donde será la primera representante nacional en debutar. Lo hará en la clasificación de los 3000 metros persecución individual, categoría C2 (limitación física).

“Para ella no hay imposibles”, señala Orlando.

La corredora muestra motivación y confianza: “Siempre tengo el objetivo de mejorar en cada prueba que participe”.

Con ese optimismo, Carolina emprende un nuevo reto en una ciudad que le trae gratos recuerdos, luego de ganar diploma al ser quinta en los Juegos Olímpicos en 2016.

La fe que hay en su interior, sumada a su fuerza física, ilusionan con más gestas .