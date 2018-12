¡Extraordinaria!

La elección como mejor atleta femenina de 2018 representa más gloria para Caterine Ibargüen Mena y para Colombia. Ningún compatriota, a pesar de las hazañas que muchos han conseguido, ha logrado lo que la antioqueña muestra en su palmarés en el deporte rey: oro y plata en Juegos Olímpicos, dos títulos y un subcampeonato mundiales, y tres copas continentales, entre otros.

La diosa de ébano, que con sus saltos y carisma conquistó el mundo, volvió a exhibir su bella sonrisa este martes en Mónaco, esta vez vestida de gala y rodeada de figuras.

Caterine se convirtió en la primera suramericana, y segunda latinoamericana (29 años después de la cubana Ana Fidelia Quirot) en ser proclamada como la Atleta del Año por la Federación Internacional de Atletismo (Iaaf, porsus siglas en inglés).

Sabe que este logro es una gran proeza y por eso manifestó que “si algún día escribo un libro quedará reflejado este premio en las primeras páginas. Ha sido un día tan difícil que cuando le escribí a las personas que quiero en Colombia les decía: ¿qué tendrá Dios preparado para mí? Porque me pasaron tantas cosas y no me esperaba esto”.

La nacida en Urabá llegó a la final junto a la belga Nafissatou Thiam, campeona de Europa de heptatlón, disciplina en la que termina el año invicta y ganadora del premio en 2017; la británica Dina Asher-Smith, campeona de Europa y líder mundial del año en 100, 200 y 4x100; la keniana Beatrice Chepkoech, que batió por ocho segundos el récord mundial de 3.000 metros obstáculos con 8:44.32, y la velocista bahamesa Shaunae Miller-Uibo, invicta en 15 torneos.

La quinta ocasión fue la vencida para la colombiana, que había estado nominada en 2013, 2014, 2015 y 2016.

“Cuando escuché mi nombre las piernas me temblaban, pensé que no me podía tener en pie. Sabía que estaba entre las mejores del mundo, pero no que se me iba a nombrar como mejor deportista, porque había cinco atletas excelentes. Mi corazón se ha llenado de alegría. Se lo dedico a toda mi Colombia. Sin el voto de cada colombiano esto no hubiera sido posible”, exclamó Caterine, quien tuvo que salir a comprar un traje, ya que su maleta nunca llegó al Principado de Francia.

“Mónaco siempre me ha traído buenas cosas, buenas marcas (aquí consiguió su récord personal, de 15,31) y ahora esto. El año que viene tengo una parada de la Liga de Diamante aquí, vamos a ver qué pasa”, sostuvo con una gran sonrisa la antioqueña.