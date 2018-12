Caterine Ibagüen llega a Mónaco sin maleta, pero cargada de alegría

La colombiana Caterine Ibargüen, una de las cinco candidatas al trofeo de mejor atleta mundial del año, desea demostrarle al mundo “de qué están hechos los colombianos”. Considera que estar entre las finalistas “ya es un paso muy grande”.

La primera noticia que recibió en el aeropuerto francés de Niza, desde donde fue trasladada a Mónaco en coche, fue mala, ya que su maleta no llegó, perdida en algún punto de su viaje.

Puede leer: Caterine Ibargüen entre las cinco finalistas a Atleta del Año

“Estoy un poco cansada y con malas noticias porque mi maleta no llegó, pero estoy supremamente contenta y feliz por la oportunidad que Dios me ha dado de estar aquí entre lo mejor del atletismo”, comentó a Efe a su llega al hotel Meridien Beach Plaza, donde se alojan los invitados a la Gala del Atletismo Mundial.

Ibargüen, que aspira por quinta vez al premio de mejor atleta mundial del año, considera que “aunque no fuera nombrada, es un paso muy grande estar entre las cinco finalistas”.

Compiten con Ibargüen por el galardón la mejor del año anterior, la belga Nafissatou Thiam, campeona de Europa de heptatlón -disciplina en la que termina el año invicta- y notable saltadora de altura (tercera del mundo).

Las otras finalistas son la británica Dina Asher-Smith, campeona de Europa y líder mundial del año en 100, 200 y 4x100; la keniana Beatrice Chepkoech, que batió por ocho segundos el récord mundial de 3.000 m obstáculos con 8:44.32; la velocista bahamesa Shaunae Miller-Uibo, invicta en 15 competiciones.

“Hay atletas de una gran excelencia y estar entre ellas es un placer. Años atrás ya estuve entre las diez, hoy estoy entre las cinco debido a que mi país me respaldó con un sinnúmero de votos. Mi único objetivo es disfrutar del día de mañana y demostrarle al mundo de qué estamos hechos los colombianos, de alegría, de felicidad y de orgullo por conseguir triunfos como el que Dios me da de estar entre las cinco mejores”, declaró a Efe

Se trata de la quinta vez que aspira al premio. “Siempre he estado ahí. El año pasado no se pudo, pero fue importante para poder hacer este 2018 con excelencia. Ha sido un año excepcional a nivel deportivo y personal”, subrayó.

Puede leer: La confesión de Caterine Ibargüen: “pensé retirarme”

La antioqueña resaltó la categoría de sus rivales por el premio: “En estas cinco hay una recordista del mundo (Chepkoech), la niña de 100 y 200 que barrió en el Europeo (Asher-Smith), está la bahamesa (Miller-Uibo), que es medallista olímpica también. Un grupo bien escogido. Estar entre ellas es un privilegio”.

“Haber hecho las dos pruebas (longitud y triple, en ambas campeona de la Diamond League) me da una ventaja, por eso me han seleccionado entre las cinco, pero mi mayor virtud es mi desempeño en las pruebas, mi alegría, mi forma de enfrentar cada prueba. Este año eso me dio algo a favor, de eso me han hecho mucha referencia”, explicó.

No admite comparaciones, sin embargo, con la medalla olímpica. “Una medalla olímpica es lo más grande que un deportista puede conseguir y lo que suceda mañana (este martes), si se me nombra atleta del año, me dará mucha alegría, pero la sensación que tuve cuando recibí la medalla olímpica (oro en Río 2016) es lo más grande que he sentido en mi vida”.

“El atletismo está cogiendo buena cancha en nuestro país y que cualquier persona te pregunte cómo vas con la nominación, que te digan que toda la familia votó, que te están apoyando. El apoyo de mi país es lo más grande que puedo tener. Si mi país me apoya, estoy contenta”, añadió.

Ibargüen considera que se están haciendo “cosas interesantes” con su imagen y con su nombre. “Colombia me cataloga como eso, ser una referente importante para mi país, para la juventud y para la gente mayor, y eso me compromete más con Colombia. Disfruto de cada rincón de mi país”.

Lo que viene

Con respecto al año 2019, apuntó: “Va a ser muy importante y tiene que ser muy bien planificado. Tengo competencias como la Liga de Diamante, el Campeonato del Mundo y los Panamericanos, cosas demasiado importantes que hay que preparar con inteligencia, y de eso se encarga mi profesor Ubaldo Duany (su entrenador, cubano). No tengo duda de que voy a estar en la mejor forma en cada una de las presentaciones que hagamos”.

“Pero soy consciente”, advirtió, “de que comprometerme con largo y triple es una exigencia demasiado fuerte, así que vamos a ver en el transcurso del año y también la cuestión de la salud”.

Hoy mismo Caterine fue elegida mejor deportista colombiana del año en la Gala de El Espectador. “Estoy muy contenta. Es una de las ceremonias más bonitas que se nos hace en el deporte colombiano. Ser escogida la mejor de mi país me llena de mucho placer, porque el deporte colombiano está pasando por su mejor momento y ser parte de eso es algo muy grato”.