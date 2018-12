Caterine y su gran salto largo

Casi que suplicándole, vía telefónica, el entrenador de Caterine Ibargüen, el cubano Ubaldo Duany, le pedía a su pupila: “Por lo menos cálzate los tenis y sal a la pista a caminar o a trotar un poco”. Luego perdió contacto con ella más de un mes.

En ese instante y sumida en el dolor, la deportista, acostumbrada al glamour que le brindan sus triunfos y quien ha pisado los mejores escenarios atléticos en el mundo, estaba refugiada en un barrio donde aún se ven calles polvorientas y con huecos, pero en el que realmente encuentra su polo a tierra.

Se trata de El Obrero de Apartadó, Urabá antioqueño, donde se formó y en el cual, en los próximos días, espera disfrutar y asimilar aún más el premio que recibió el martes en Mónaco, el de Mejor Atleta del Año de la Federación Internacional de Atletismo, distinción que Latinoamérica no celebraba desde que lo hizo la semifondista cubana Ana Quirot en 1989. En ese momento Caterine tenía cuatro años y aún no comenzaba a competir con los zapatos de su abuela Oyola. No tenía más, debido a la escasez económica.

Tres décadas después, tras conquistar la cima de su deporte, estuvo a un paso de poner fin a su carrera.