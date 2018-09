Cuando el alto rendimiento deteriora más rápido el cuerpo

Batistuta

terminó casi inválido por el fútbol

El exgoleador argentino se retiró en 2005 del fútbol y ha atravesado una situación dramática, resultado de las continuas lesiones durante sus 17 años de carrera. En el programa “Podemos Hablar” del canal Telefé de Argentina, el exastro confesó sus dolencias. “Es verdad que le pedí a un doctor que me cortara las piernas porque no podía caminar. No quería ni siquiera ir al baño en la madrugada porque ya sabía que esos tres o cuatro pasos me iban a hacer llorar”.

“No tengo cartílagos y todo mi peso está apoyado sobre los huesos del pie, entonces es hueso contra hueso y al más mínimo movimiento duele”.

Batistuta ha sido operado cinco veces cada pierna. “Cuando me molesta la otra lo que hago es apoyarme en el pie bloqueado”, agregó Batigol, como lo llamaban. Hoy solo comenta partidos de fútbol en tv.