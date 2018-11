Dios y familia, energía para Mosquera

Primero Dios porque, dice, es el pilar fundamental de su vida espiritual y humana. De ahí para adelante, Ana Isabel Mosquera Valencia, la mamá; Hamilton, Yoiner y Marino, los hermanos; Ivana Pérez, la esposa; Frank, su hijo; la abuela; al Comité Olímpico; a Coldeportes y hasta a Dumek Turbay Paz, actual gobernador de Bolívar.

Cuando Francisco Mosquera empezó a competir en pesas lo hacía por Antioquia. Tenía escasos 15 años, era dicharachero y amiguero, había acabado de llegar de Apartadó, de donde es oriundo, pero disciplinado y convencido de que algún día iba a ser el mejor del mundo. Y lo logró, aunque tuvo que luchar duro por cerca de 10 años hasta conseguirlo, en noviembre pasado, en Anaheim, Estados Unidos.

Agradecido, mejor. En sus palabras de creyente siempre hay un espacio para quienes le han guiado o, simplemente, han estado ahí, como lo expresa. Hoy, con toda esta gente “empujando” y enviándole energía positiva, Pacho asume el compromiso de un nuevo Mundial -el sexto en su cuenta, incluyendo 3 juveniles-, esta vez en Turkmenistán, país enclavado en pleno centro de Asia entre Uzbekistán, Kasajistán, Irán y Afganistán.

EL COLOMBIANO habló con Mosquera Valencia, quien competirá mañana defendiendo su título mundial.

¿Cómo está, física y mentalmente, para este torneo que será el del arranque de un nuevo sistema de pesos y en el que en su caso pasará de los 62 a los 61 kg?

“Gracias a Dios he tenido el tiempo suficiente y el apoyo necesario para una gran preparación y una mejor recuperación. Ello me tiene hoy física y mentalmente bien. En cuanto a la división es un kilo menos, y aunque no me gusta mucho, no tengo problema para hacerlo. Estoy preparado para afrontarlo con la máxima responsabilidad y conseguir los puntos necesarios para la clasificación a los próximos Juegos Olímpicos de 2020”.

¿Se siente bien en 61 kilogramos o quizás hubiese sido mejor en la división superior (67), por aquello de tener que limitar la comida y estar pendiente del peso?

“La verdad hubiese querido que la división no cambiara pero estamos hablando de uno o máximo dos kilos. No sé en qué se basaron para hacer esa elección de bajarle un kilo, pero como digo, independiente de todo lo asumo con ambición y responsabilidad”.

Cómo ha hecho para mantener ese peso? Alguna dieta o menú especial?

“El peso lo controlo gracias a toda las enseñanzas de la nutricionista que nos pone Coldeportes. Ella nos indica cómo bajar de peso sin dejar de comer ni hacer sacrificios. Sí se limitan algunos alimentos pero no se deja de comer”.

¿Algún plato que lo tiente por estos días antes del torneo y que a pesar de desearlo no puede ahora?

“Ah, qué rico un pescado con arroz de coco y un jugo de zanahoria con limón (risas)”.

La larga concentración que tuvieron en Tokio antes de viajar a Turkmenistán significa que en pesas se están tomando muy en serio el proceso a los Olímpicos...

“Claro que sí y nosotros los atletas estamos comprometidos. Saben que el levantamiento de pesas siempre es una gran opción de buenos resultados en Olímpicos y por eso ven la necesidad de siempre apoyar el proceso”.

¿Y qué les han aportado?

“Son concentraciones ideales y muy necesarias. Aportan demasiado en el incremento de marcas y profesionalismo de cada deportista y para que los entrenadores hagan un trabajo más centrado en los propósitos específicos”.

En la lista de marcas para el Mundial, usted es primero (con 310), así como dos chinos más, ¿lo presiona más?

“Figurar primero o último no me presiona. La verdad no lo veo con mucho interés, vengo a hacer lo que es, sé a que vine. Tengo un objetivo, quiero cumplirlo, ser primero o ultimo se demuestra en la plataforma. Así como los demás quieren ganar, yo también. Para mí no influye mucho, estoy concentrado en ganar la competencia”.

Finalmente, no tener ahora a un medallista de oro olímpico y a la vez compañero de equipo como Óscar Figueroa (quien subió de 62 a 67 kilogramos), peleando a tú a tú en la misma división, da un respiro o le es indiferente teniendo en cuenta los otros rivales?

“Tener o no a Óscar en la misma división suma y a la vez no. Él es un atleta muy importante y reconocido en el mundo. Si está quiero ganar y si no, también. Me es indiferente en el sentido de que no siento miedo si me toca competir contra él, tengo mis objetivos y anhelos. Es irrelevante si me toca o no enfrentarlo” .