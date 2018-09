El esfuerzo de Galán no impide caída en la Davis

El premio de Daniel Galán (209 del mundo) por superar el dolor en su muñeca izquierda y forzar el quinto set ante Guido Pella (62) fue el aplauso del exigente público argentino.

El bumangués de 22 años, quien cumple con su primer año en Copa Davis, puso en aprietos al experimentado Pella en el segundo punto de la llave entre Colombia y Argentina, dando la pelea.

Galán cayó después de 3 horas y 40 minutos con parciales 3-6, 6-4, 4-6, 6-3 y 6-2 con un gran saque y un juego fuerte desde el fondo que presionó a Pella. Esto, a pesar de presentar un fuerte dolor en su muñeca izquierda desde el final del primer set, que condicionó muchos de sus golpes y lo forzó en varias acciones a responder con recursos como el “slice” a una sola mano.

Aunque la derrota le entregó la ventaja de dos puntos a Argentina tras la caída en el primer turno de Santiago Giraldo, el desempeño de Galán permite augurar grandes cosas para el país en Copa Davis ahora que enfrentará la primera fase del Grupo Mundial.

Costosa inestabilidad

La cara de alivio de Diego Schwartzman (13) tras vencer por 6-3, 6-1, 6-7 y 6-1 a Santiago Giraldo no era gratuita y lo confirmó en las declaraciones.

“En el tercer set me metió unos puntos que no se podían creer. Fueron 6 o 7 seguidos. Tremendo. Al final quedé muy satisfecho de cerrar el juego con autoridad. No fue fácil para nada”, apuntó.

Giraldo también reconoció ese momento de lucidez en el que mostró un nivel que, aunque no le alcanzó para sumar el punto, le muestra el camino para lo que sigue.

“Él fue consistente y yo, inestable. Me falta afianzar aspectos, pero estos son los partidos que necesito para volver a tomar la confianza”, calificó Santiago Giraldo.

Si la serie se alarga, el pereirano tendrá oportunidad de revancha y enfrentaría el domingo a Guido Pella .