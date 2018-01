El Inder Medellín cambia de mando a final de mes

Luego de 22 meses en la dirección del Inder Medellín, Juan David Valderrama entregará el cargo el próximo 26 de enero. Según él, emprenderá proyectos políticos de los que no quiso profundizar. “Eso es lo que más me gusta, vamos con calma”.

El funcionario explicó que el presupuesto de la entidad en 2016 fue de 162 mil millones de pesos, en 2017 alcanzó los 166 mil millones y este año comenzó con 82 mil millones, cifra que aumentará a medida que lleguen las transferencias hasta alcanzar una igual o un poco mayor a la actual.

La Alcaldía de Medellín no ha oficializado el nombramiento del nuevo director, pero ya se lleva a cabo el proceso de empalme con Daniel Palacio Mejía, politólogo y abogado, de 29 años de edad, a quien le apasiona el deporte y la recreación. Conoce estas actividades y ha sido cercano a Federico Gutiérrez desde que empezó la actual administración en el Municipio.

Verónica de Vivero, Secretaria general de la Alcaldía, ratificó que el cambio de funcionario se hace por proyectos personales del director saliente, “no hubo ninguna otra causa ni motivación”. EL COLOMBIANO habló con Valderrama sobre su tarea:

¿Cuál es la mayor satisfacción que le deja su gestión en el Inder?

“Lo más gratificante fue poder dimensionar el impacto que tiene el Instituto en las comunidades de la ciudad. Haber implementado un proceso nuevo de la oferta, de acuerdo con un modelo matemático y económico en el que definimos por cada comuna, según la segmentación de su población, cómo utilizar el recurso y en qué había que apostar en la inversión. También fue un acierto grande la implementación del Plan Maestro para analizar cada escenario, cada placa, cada cubierta, y saber en qué estado está, qué cambios necesita, cuantificar y a medida que entran los recursos, saber en donde se invierte. Tecnificamos el Instituto con planeación y priorizamos la inversión”.

¿Deja tareas pendientes?

“La idea es que la persona que llegue, evalúe, conozca y entienda y, según su capacidad y criterio, defina lo que se debe mejorar, o cambie lo que quiera. No voy a pensar en qué sigue, uno ya pasa la página. Trabajamos con energía para que todo fuera mejor y me voy tranquilo por el equipo que tiene la entidad y los logros que obtuvimos. Hubo buena relación con las comunidades y líderes. Como experiencia profesional me dio una mirada muy completa de la ciudad y eso lo hace crecer a uno como persona”.

¿Su experiencia le posibilitó entender la importancia del deporte y la recreación en Medellín?

“Nadie, y lo digo con mucho respeto, ha dimensionado la capacidad que tiene el deporte y el Inder en nuestro territorio. Primero, para crear hábitos saludables y la recreación. Y, segundo, entender que quien participa en estas actividades se está educando. Esto tiene un componente educativo enorme, mucho más potente que la jornada escolar. Un niño que se levanta a entrenar tiene disciplina, constancia, respeto, tolerancia. Igualmente, se contribuye a mejorar la salud de los ciudadanos”.