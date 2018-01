Eléider, paciencia sin límites

Aunque asegura que el estilo de pelea de su potencial rival por el título mundial del peso semipesado que reconoce el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no lo trasnocha, porque, entre otras cosas, lleva casi tres años rehuyendo un enfrentamiento con el colombiano, Eléider Álvarez se cansó de ver videos del monarca Adonis Stevenson.

“Me lo conozco como la palma de mi mano”, señala. A Adonis lo ha visto pelear en vivo y en videos. Ha repasado, al lado de sus preparadores, cada combate que ha celebrado el escurridizo campeón que no ha querido darle la oportunidad de un pleito a pesar de que el nativo de Apartadó se la ha ganado a pulso, es el número uno del ranquin y retador obligado.

“Desde hace rato estamos enfocados en analizar boxeadores zurdos como él y buscar fórmulas concretas para contrarrestarlo cuando me llegue la hora de medírmele”.

Estos tres factores, como se dice popularmente, se los ha pasado por la faja el monarca que lleva nueve defensas exitosas en línea y un récord de 29 peleas ganadas (24 por la vía rápida -KO-) y una derrota.

“La espera es muy larga; el campeón me sigue esquivando; sin embargo, aguardo con paciencia. No me trasnocha que me siga rehuyendo, porque sé que el momento llegará”, señala Álvarez, de 33 años, residenciado en Canadá hace cinco y quien posee una hoja de vida profesional de 23 combates (11 KO’s), sin derrotas.

“Storm” (Tormenta, por su traducción del inglés) y como se le conoce en el mundo del pugilismo, fue declarado Boxeador del año (2017) de Quebec, provincia canadiense cuya capital lleva el mismo nombre y de la que Montreal, donde reside el antioqueño, también hace parte.

Este premio, además de ser un reconocimiento a él por la brillante carrera que adelanta en ese país es más importante aún si tenemos en cuenta los rivales a los que superó, entre ellos al propio campeón Stevenson y a los exmonarcas Lucien Bute y Jean Pascal, figuras de gran cartel en ese país y en el mundo. Boxingtown Quebec fue la entidad que le otorgó tal distinción.

“Seguimos marcando la historia de nuestro boxeo en el exterior. Para mí es un honor haberme ganado este galardón, es un paso más que confirma que voy por buen camino”.

Eléider que lleva nueve años como pugilista rentado, ha realizado toda su carrera en tinglados de ese país norteamericano. Solo una la celebró en Chicago. Y es considerado por la crítica especializada como uno de los serios aspirantes al fajín semipesado cuando Adonis le brinde la oportunidad o cuando el Consejo Mundial lo obligue a hacerlo tal como estima el reglamento.

Y aunque ni él ni sus manejadores han hecho esfuerzos por gestionar la pelea de campeonato en otra entidad, la Asociación Mundial de Boxeo ya lo clasificó en su listado de retadores a la corona que posee Dmitry Bivol.

“No me puedo desesperar; hemos hecho una carrera en pos del título del CMB, todo está adelantado; pero si algún día sale la oportunidad por otro lado no lo descartaría”, apunta Álvarez, quien desechó una nueva pelea eliminatoria (la tercera) que lo enfrentaría al difícil ucraniano Oleksandr Gvozdyk.

Por lo pronto, está en la búsqueda de un rival para mantenerse activo y que tiene por fecha el 30 de marzo. “Después de tomarme unas vacaciones en Apartadó ya estoy de nuevo en Montreal realizando la preparación. Estoy tranquilo, optimista y con muchas ganas de ser campeón mundial, porque quiero entregarle a mi Colombia ese título”.