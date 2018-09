Emotivos mensajes para Tiger Woods por su corona

Por luz élida molina marín

No solo el centenar de aficionados que acompañaron a Tiger Woods en la ronda final del Tour Championship lo felicitaron; sus redes sociales se vieron colapsadas con miles de mensajes de deportistas de todo el mundo que celebran el regreso de uno de los más grandes del golf mundial.

La colombiana María José Uribe, única exponente nacional en el Lpga, también envió elogios a Woods: “Todo esto es tan inspirador, nunca paré de llorar, definitivamente el más grande de todos los tiempos. Nunca se rindió, nunca dejó de creer en él y siguió luchando. Gracias Tiger por ser esa inspiración, ese modelo a seguir, no puedo contener las lágrimas”, escribió.

El triunfo de Tiger en el East Lake Golf Club de Atlanta, con rondas de 65-68-65 y 71, es el número 80 del estadounidense, quien desde 2013 no celebraba en el circuito PGA.

Gran mérito para Woods, quien viene de superar cuatro cirugías en su espalda, por lo que hasta hace poco no podía ni caminar y se temía que no regresaría al alto nivel.

“No sabía si iba a poder vivir sin dolor. No quería vivir así. Jugar al golf me parecía imposible, no podía sentarme, andar ni estirarme sin tener dolor en espalda y pierna durante un largo periodo de tiempo”, explicó Woods a EFE.

El jugador californiano, de 42 años, ajustó 107 victorias profesionales (80 en el Tour PGA). Es uno de los mejores jugadores de la historia, estuvo 683 semanas en el trono de número uno del mundo, 281 de ellas de forma consecutiva.

Ahora, con 5,82 unidades, Tiger aparece en la casilla 13 en el ranquin mundial. Es ejemplo de superación .