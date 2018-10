“Empiezo a marcar mi propia historia”

Pese a que conserva el título de campeona mundial -interina- del peso gallo, Dayana Cordero siente que no es feliz. Sus ojos se encharcan intentando detener las lágrimas. A sus 22 años de edad, la peleadora antioqueña se entristece cuando habla de la poca retribución que ha tenido su promisoria carrera en el boxeo profesional.

“Cuando me fui a Panamá estaba muy triste, sentía que lo daba todo y era poco lo que recibía a cambio de ese gran esfuerzo”, cuenta con un dejo de nostalgia. Ni la parte económica ni la consolidación de peleas que aseguren su presente y su futuro han jugado en favor de su felicidad total.

Sin embargo, si una puerta se cierra, otra se abre. “Ahorita mismo me siento plena y bendecida por lo que está pasando en mi vida”, expresa en diálogo con EL COLOMBIANO, al certificar el llamado que se le hizo para integrar la Selección Colombia olímpica de boxeo, ahora que se permite la presencia de peleadores profesionales y amateurs en torneos mundiales y olímpicos.

¿Le cambia el semblante?

“Claro que sí, es como una luz que aparece al fondo. Estoy superfeliz, dichosa de hacer parte de este proyecto de representar a mi país haciendo parte del equipo nacional. Esto me refuerza sicológicamente y lo asumo como un reto grande en mi carrera”.

Su aceptación tiene que ver, en buena parte, con las dificultades para adelantar, de la mejor forma posible, la carrera rentada...

“Claramente. Debo decir que desde el momento que inicié mi carrera en este deporte no esperé nada del boxeo amateur porque en esa época (década pasada) no era considerado como deporte olímpico para las mujeres. Que ahora se me presente esta oportunidad no tiene precio y más estando en el mundo del pugilismo profesional en el que me he dado cuenta que no todo lo que brilla es oro. Esta es una oportunidad que debo agradecer y aprovechar al máximo”.

Pero no se crea que va a ser fácil, porque deberá pelear un puesto para asegurarse en la Selección...

“Como todo en la vida esto es por ley de merecimientos, debo llegar allá como una peleadora más a ganarme el puesto, voy con humildad a trabajar duro para lograr el cupo y estar en las competencias que sean necesarias”.

¿En qué enfoca esta oportunidad?

“En demostrarme a mí misma que no hay reto que me pueda parar y en afrontar la nueva etapa de la mejor forma posible siempre dando lo mejor de mí”.

Todo peleador aficionado sueña con llegar al profesionalismo, pero vea, en su caso es al revés... ¿Cómo se puede tomar esto, como un retroceso?

“No lo tomo así; para mí todo lo nuevo en la vida es un avance y máximo si se trata de oportunidades. Una situación en la que se presentan posibilidades nunca se le puede llamar retroceso. Le doy gracias a Dios de permitirme seguir expresando mi boxeo que siempre fue clásico, limpio, puro”.

¿Cree tener los conceptos básicos del boxeo aficionado olímpico?

“En esta nueva experiencia tendré que cambiar un poco el ritmo de pelea, porque son menos asaltos y más velocidad y marcar puntos, pero creo que esos conceptos están frescos. Se debe enfatizar más en la técnica, no tendré problemas de agarres, codos, cabezazos, que son tan frecuentes en el profesionalismo porque no soy una pugilista sucia; me adaptaré”.

Además, como se dice popularmente, usted cayó parada pues de una irá al Mundial...

“Reitero que todo es por ley de merecimientos. En catorce años que llevo en el boxeo no he parado de luchar, he ido a varios países a fajarme, a luchar contra todo pronóstico y rivales y he salido airosa. Pienso que los entes encargados han notado que merezco estar ahí. Lo que sigue es demostrarlo. Soy una más. Lo que he logrado en el profesionalismo se queda ahí. De aquí para adelante es a marcar mi propia historia”.

¿Qué le aportará a la Selección?

“Más que yo dar es lo que ellos me puedan brindar para intentar crecer más, porque ellos tienen más tiempo en el ciclo olímpico, iré a experimentar, soy nueva, allá no puedo llegar como una campeona mundial ni de cinturón, voy como una esponja a obtener lo más posible de ellos, a que me guíen, trataré de absorber lo máximo de la experiencia porque es totalmente nueva”.

Pero, algo debe entregar...

“El coraje, la persistencia, no rendirme jamás, la disciplina en los entrenos, la fortaleza y madurez mental para salir adelante, para mostrar que con la lucha se puede sacar adelante los retos que aparezcan y darle una mejor posición a la familia”.

¿Su título mundial quedará, entonces, en un limbo?

“De momento queda en stand bye; siento que lo que hago es para bien de mi carrera y en algún momento podré regresar. Solo el tiempo dirá lo que pueda pasar; ahí están las dos experiencias, soy una bendecida de la vida”.