En Arizona María José Uribe fue luz y sombra

En sus redes sociales María José Uribe escribió “si no tienes una sombra, es porque no estás en la luz”, al resaltar una fotografía de la penúltima ronda en el Bank of Hope Founders Cup, en Arizona, donde fue protagonista.

La colombiana mostró un juego muy consistente y preciso en el torneo en las tres primeras rondas, que la llevaron al segundo lugar, así arrancó en la jornada definitica ayer, pero no se pudo mantener, y cayó a la séptima casilla de la tabla.

Finalmente la surcoreana Inbee Park se quedó con el título con un score de (-19) sobre el (-12) que ajustó Mariajo.

De acuerdo con lo expuesto por los voceros de la Fedegolf, la santandereana tiene en su palmares un Top-3 en 2015 en el Manulife Classic y una cuarta posición en Portland en el 2016

Ayer en su torneo 185 en la máxima cita del golf profesional femenino, en el cual salió por tercera ocasión en el grupo final de un torneo Lpga, Uribe ajustó su segundo Top-10 en su carrera.

La gran sorpresa de la última ronda fue la surcoreana In Gee Chun quien con una ronda de 66 golpes, escaló 18 casillas en la tabla y se ubicó tercera con un total de (-13).

De otro lado, en Guatemala, el mejor colombiano en el PGA Latinoamerica fue Nicolás Echeverría (15) con un score de 277, el ganador fue Ben Polland, de EE.UU con 268 .