Medellín, maratón que todos quieren correr

Aideth Anaya siente que la adrenalina va en aumento cada vez que piensa en que la hora para tomar parte en la Maratón Medellín se acerca. De su mente no sale el domingo, día en que se cumplirá la tradicional carrera.

“La ansiedad sube la adrenalina. No veo la hora de salir a correr y mejorar el cuarto lugar del año pasado en la maratón. Mi meta es estar en el podio y bajar mi marca que fue de 3:03.11. Espero estar en 2:55 y por qué no en 2:50”, dice quien nació en San Bernardo del Viento, pero desde hace once años vive y representa al atletismo de Antioquia.

En el 2017, Anaya estuvo por debajo de la keniata Carolyne Chemutai y las colombianas Martha Roncería y Leidy Tobón. Este año no competirán Chemutai y Roncería.

“No están ellas pero hay rivales igual de duras como la misma Tobón, la etíope Yeshi (Chekole) y las keniatas Jebiwot (Caroline) y Chepchumba (Pamela), que estoy segura serán las rivales a vencer”.

A sus 24 años, Aideth nombra como sus grandes gestas el título conseguido en Puerto Rico en la carrera de una milla (2017) y los campeonatos nacionales, en 10.000 metros planos y 3.000 con obstáculos en la categoría sub-23. “Hago parte del Club Inder de Envigado, por el cual voy a correr el domingo y espero celebrar con podio, porque mi mente y mi preparación física me llevan a pensar que sí se puede”.

No será nada fácil, pero lo mejor es “hacer parte de los 15 mil atletas” que estarán en una carrera que califican de técnica -por su recorrido- y bonita. “Ningún atleta nos la queremos perder”.