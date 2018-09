Enduro, o el desenfreno de la trocha

Carlos Peláez es el piloto antioqueño que más se hace sentir en el enduro nacional. Y cuando de buscar posiciones, corre por una sola causa: la pasión por las motos.

“El motociclismo para mí es un hobby y esta modalidad es lo máximo. No hay nada más emocionante que salir a trochar y enfrentarse a un terreno desconocido, lleno de sorpresas y obstáculos”.

Peláez estará mañana en la pista Adventure Bosi Camp del municipio de Caldas, haciendo lo que le gusta: estar sobre una moto. Y así sepa que el recorrido es de una hora y media, desconoce como será el trayecto, porque la demarcación no la conoce ninguno de los participantes y eso, como él dice, es lo más apasionante.

“Yo salgo a divertirme, pensando en lo nuevo que voy a encontrar cada que acelero en un terreno que ya sea mojado o seco, hay que saberlo sortear. Desde luego estamos representando a un departamento y tratamos de hacer bien las cosas para dejar en alto su nombre. La idea es sumar puntos y seguir cerca del líder porque voy segundo en la categoría”.

Otro paisa que estará en la válida es César Correa, quien destaca en la modalidad, pero no ha podido correr todas las pruebas a nivel nacional, así marque la pauta en el ámbito departamental.

“No he podido estar este año en todas las carreras que se han programado fuera de Antioquia, pero aquí me ha ido muy bien. Ahora me he preparado para todas estas competencias haciendo recorridos largos”.

Reconoce que practicar enduro “no es nada fácil” y en su categoría, la pro, hay rivales muy fuertes como el bogotano Juan Esteban Reyes, quien es el líder, Juan David Olaya representante del Valle y Mateo Jaramillo, de Bogotá.

“Lo importante es que se vienen haciendo competencias y esto nos mantiene activos. Además, lugares como los de Caldas, muestran pistas muy técnicas y exigentes para todos los participantes”.

El enduro ha crecido bastante en el país, hay muchos terrenos donde se puede practicar y por eso el rugir de los motores es constante como sucederá mañana en Caldas, con cerca de 150 pilotos .