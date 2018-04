Boyacá no solo saca ciclistas, así lo ha demostrado a través de la historia del deporte colombiano. Ahora, una joven de 19 años de esa tierra está pisando fuerte. Se trata de la taekwondoga Andrea Ramírez, quien el pasado fin de semana se colgó el oro en el Open Mundial que se llevó a cabo en Marruecos y que pinta como una carta fuerte del país para Tokio-2020.

Andrea tiene un ejemplo a seguir en su coterránea Doris Patiño, quien ha participado en dos Juegos Olímpicos (ver ayuda). ¿Pero de dónde surgió esta chica para el taekwondo? Ella revela que fue por una recomendación de un profesor de su colegio.

“A los 13 años me invitó a participar en unos intercolegiados y me recomendó el taekwondo por mi contextura física. Me fue bien y me quedé allí”, cuenta.

Con disciplina, la guía e insistencia de su entrenador René Forrero, fue progresando en su nivel hasta que el año pasado llegó su mayor recompensa en Muju (Corea de Sur), donde se realizó el Campeonato Mundial. Allí consiguió la medalla de bronce, siendo la única deportista suramericana en alcanzar una presea en el certamen.

“No fue nada fácil, pero me di cuenta que nada es imposible, y más cuando entreno para grandes cosas”.

En los pasados Bolivarianos llegó a la final frente a la venezolana Virgina Dellan, y aunque no ganó, mantuvo su alto rendimiento.

Su madre, Yuri Marcela Vargas, dice que haberse traído una presea mundial de la cuna del taekwondo (Corea del Sur) la convenció de que su hija estaba hecha para este deporte. “Se esfuerza y persevera, y pese a que muchas veces le dije que estudiara y dejara de entrenar, no me hizo caso y tenía razón porque ha valido la pena. Tiene el sueño de la medalla olímpica y todo nuestro apoyo. Ella es luchadora, ha superado obstáculos, pues no es fácil salir adelante en Colombia en un deporte que no es igual de masivo a otros”.

El oro que logró Ramírez el pasado fin de semana en Marruecos es la confirmación de que esta deportista es gran apuesta del deporte colombiano para los próximos Olímpico.s