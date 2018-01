“Los partidos contra Federer marcaron mi vida”: Falla

El tenista colombiano Alejandro Falla anunció esta semana su retiro oficial del deporte activo profesional, luego de dedicarse por 28 años al deporte, con la posición 48 en el escalafón internacional del ATP Tour como su principal logro, en una carrera que estuvo enmarcada por lesiones, que motivaron su retiro definitivo. Campeón de Roland Garros Junior en dobles con Carlos Salamanca; número tres del mundo como juvenil en 2001; campeón de 13 títulos en torneos Challenger ATP; finalista de dos torneos ATP; presente en 17 cuadros principales de torneos Grand Slam, y triunfos sobre cuatro jugadores top10, fueron los logros más significativos del vallecaucano en su carrera deportiva. Justo en el día de su retiro, Alejandro Falla atendió a COLPRENSA para dialogar sobre este momento determinante en su vida y en la del tenis colombiano, que después de Mauricio Hadad en la década del 90, encontró en Falla un referente para liderar la nueva generación, algo que ahora quiere cumplir como entrenador, como guía de un nuevo recambio de figuras del tenis en Colombia. ¿Por qué decide retirarse? “Por el tema de las lesiones, fue la principal razón por la que empecé a pensar en el retiro. Sin duda el estar bien y de repente tener una lesión que me obligaba a comenzar de cero fue lo que me hizo pensar, así como mi familia, pues viene mi segundo hijo en camino y es el momento de dedicarles tiempo a las personas con las que no he podido estar por tantos años viajando”. ¿Qué lesiones lo afectaron más? “Tuve dos cirugías en la rodilla, en momentos buenos para mí, cuando estaba bien en el escalafón. La primera llegó cuando estaba 110 del mundo y muy cerca de ingresar por primera vez al grupo de los 100 del mundo y me tomó seis meses regresar. Luego tuve otra igual, después una hernia en la espalda que me marginó varios meses y ya después otras más leves, como desgarros, que perjudicaron mi carrera, pero lo más importante fue que me pude levantar y pude seguir, es decir, si algo me dejó el tenis fue aprender a levantarme más fuerte”. ¿Con qué momentos se queda y nunca olvidará? “Las cuatro victorias contra top10 fueron los resultados individuales más importantes, porque les gané en torneos grandes, a Davydenko en Wimbledon, a Tommy Hass en el Másters Mil de Miami, a Isner en Wimbledon y a Fish en Australia, en eventos en los que ellos son favoritos y van a ganar. Son de las cosas lindas que me llevo. Y el partido de 2010 contra Federer, que a pesar de haberlo perdido creo que a partir de ahí tuve mis mejores resultados, además la gente lo recuerda muchísimo, todavía me preguntan por qué no lo cerré, pero la experiencia fue muy grande, muy linda y haber compartido en ocho partidos contra Federer fue increíble, además de escuchar sus palabras de aprecio hacia mí, por esos partidos que jugamos, es muy lindo”. ¿Qué más le dejó el tenis? “Muchos amigos, porque uno comparte por muchos años con las mismas personas, en cada semana en torneos diferentes, pero sin duda resalto que la amistad que tenemos los jugadores colombianos es única, somos referencia a nivel mundial porque siempre estamos juntos, sin importar los resultados, nos consideramos hermanos, creo que eso es lo lindo que me llevo, las grandes amistades a pesar del egoísmo de un deporte individual”.

¿Hay mucho egoísmo en el circuito profesional? “Sí, es que al ser un deporte tan individual, en el que cada partido es una batalla y una derrota en un torneo da revancha tres días después en otro, hay que sobrevivir para poder ganarse la vida, pues hay deportistas que están entre el 100 y el 200 o hasta el 400 que si no ganan no pueden dormir o comer, entonces esa parte es difícil de manejar, pero esto se ve sobre todo en el circuito femenino, porque las mujeres son más ‘especiales’, pues ni siquiera entrenan entre ellas, porque no quieren medirse entre ellas antes del partido, mientras entre los hombres es más fácil en perder un partido y al rato estar hablando con quien ganó para salir a comer”. ¿Qué hizo para, en medio de ese ambiente, salir con tantos amigos como dice? “Es gratificante para mí saber que hay gente que me aprecia más allá de mis resultados, buenos o malos, porque siempre he tratado de ser una persona transparente, muy profesional, todo lo que hago lo hago al 100 por ciento y con todo el amor del mundo, y creo que soy un muy buen amigo, buen colega y yo siempre traté de llevar una buena amistad con todos los jugadores, sin importar nada”. ¿Siente que lo criticaron mucho? “Creo que el tenis ha sido foco de críticas en Colombia, mucho más que otros deportes, pero siempre las críticas las recibí bien, de forma positiva, porque las críticas hacen parte del proceso de aprendizaje de cada persona y deportista, en mi caso me sirvieron muchísimo, a pesar de que considero que las redes sociales en Colombia han hecho mucho daño para que las personas critiquen sin argumentos. Mucha gente no se da cuenta del sacrificio y lo que es ser un deportista profesional, duele cuando uno deja todo en la cancha, da el 100 por ciento y se hace matar para ganar, pero no se da la victoria, y ver que gente critica muy fácil, que detrás de un escritorio o una pantalla pone cosas hasta insultantes, pero al final ya estábamos acostumbrados a recibir esas críticas, simplemente las aprendí a ignorar y a quedarme con las críticas que me ayudaban a ser mejor persona”. ¿Cuáles experiencias adversas le sirvieron para crecer más en su carrera? “En mi retiro me gustaría quedarme con las cosas positivas, es una carrera muy larga, con momentos difíciles, momentos increíbles, muchas alegrías, pero yo creo que en este caso me quedo con los partidos contra (Roger) Federer, marcaron mi vida, es de las cosas más lindas que tuve en mi vida, porque de niño soñé jugar en los mejores estadios del mundo con los mejores jugadores y pude conseguir ese sueño”. ¿Qué faltó en cuanto a resultados y sueños por cumplir? “Yo estoy muy orgulloso por la carrera que tuve, porque abrí el camino del tenis en Colombia cuando entré al top100 por primera vez, pues pasaron muchos años desde que Mauricio Hadad estuvo allá, entonces abrí camino. No fue fácil, fue muy luchado y lo que me hizo falta fue un título ATP, jugué dos finales muy complicadas, ante Federer en césped y Karlovic en la altura de Bogotá, creo que eran las dos finales más complicadas que podía jugar, pero más allá de eso, orgulloso porque siempre lo di todo en la cancha”. ¿Cómo va a recordar la Copa Davis? “De las cosas más lindas que experimenté fue la Copa Davis, vestir la camiseta de Colombia era muy especial, salirme del egoísmo de competir individualmente a tener la responsabilidad de llevar la bandera en la espalda y tener a mis compañeros afuera apoyando para sacar los resultados adelante, permitió que la Copa Davis fueran momentos muy lindos, difíciles también porque hubo derrotas dolorosas, pero gané muchos partidos, representé a Colombia desde los 16 años hasta el año anterior, siempre con alegría, entusiasmo y ganas de dejarlo todo por mi país”. ¿Qué significa haber quedado como un referente de la historia del tenis colombiano? “Para mí es motivo de mucha alegría saber que abrí las puertas en un deporte que por varios años estuvo medio muerto, porque cuando empecé a jugar había pasado 10 años desde que Mauricio Hadad fue top100, en esos 10 años ni siquiera hubo tenistas en un Grand Slam, hasta que llegué yo, luchando y peleando pude lograrlo y es satisfactorio que después de mí vinieron muchos otros tenistas a quienes les pude aportar para que se dieran cuenta que podían llegar a posiciones importantes a nivel mundial”.