“Estoy lista para el oro en Tokio”

Estar a 14,266 kilómetros de distancia de su familia ha sido el sacrificio más grande que ha hecho la judoca Yuri Alvear para entrenar en la élite y mantener el anhelo de un oro olímpico después de una destacada actuación en Pekín-2008 (séptimo puesto), un bronce en Londres-2012 y una plata en Río-2016. Puede que el destino le tenga preparadas mejores cosas. En 2020 los Olímpicos se realizarán en Tokio, que se ha convertido en su segunda casa. Junto con su entrenador japonés, Noriyuki Hayakawa, trabaja incansablemente para llegar en el mejor estado de forma a los que podrían ser sus últimos Juegos Olímpicos, aunque ella dice que esa decisión solo la tomará al final de las justas, a las que llegará con 34 años. EL COLOMBIANO dialogó con la deportista para conocer su presente. ¿Aún no olvida sus inicios en el judo? “Para nada, cuando estaba muy niña siempre quise aprovechar el tiempo libre, me metía a grupos de baile o a los programas que ofrecía la Casa de la Cultura de Jamundí. Hice atletismo, polo acuático y voleibol, pero era difícil por la situación económica de los entrenadores que, a veces, les pagaban y otras no, entonces se cortaban los procesos. Luego conocí el judo gracias al profesor Ruperto Guauña que me hizo la invitación cuando estaba en el colegio y así empecé a practicarlo. Me gustó porque había una continuidad en el proceso y hacíamos intercambios en Popayán y Jumbo y a uno de niño eso le llama mucho la atención”. ¿Qué fue lo más duro de esos inicios? “Económicamente no me era posible ir a muchas partes; pero el entrenador Guauña me daba los pasajes o me llevaba. Por él no tiré la toalla”. ¿Qué significa el judo para usted en estos momentos de su carrera? “Todo. Yo le doy gracias a Dios porque me dio el talento y ha puesto a las personas correctas en mi camino para ir creciendo y poder llegar hasta acá. Gracias al deporte soy profesional en Actividad Física, además puedo ayudar a mi familia. Nosotros éramos de un estrato social muy bajo y la vida nos cambió mucho. Mis papás pueden vivir bien y sigo en mis proyectos de mejorar y crecer. Siempre que me encuentro una persona con necesidades le aconsejo que los padres le apuesten al deporte, porque le da las opciones y uno crece de manera integral”. ¿Qué es lo que más extraña en Japón? “A Miriam y Arnoby, mis padres, que igual me apoyan y son conscientes de que este sacrificio vale la pena. Ellos saben que nada me hace más feliz que enorgullecer a mi país. En Japón realizó mis entrenamientos, mi nivel ha mejorado y estoy muy agradecida con Miki House, la empresa japonesa que me apoya”.

¿Cómo le va con la comida y las costumbres?

“Es raro porque, desde niña, este país (Japón) me generaba fascinación, me causaba curiosidad ver japoneses en el Valle del Cauca y hoy me ha dado las herramientas para seguir ganando como lo demostré en los campeonatos panamericanos de La Habana (2016) y Panamá (2017), donde logré el oro. También en los últimos mundiales al conseguir bronce. Lo que hago en Japón me hace tener la seguridad de estar lista para el oro en los próximos Olímpicos. Respecto a la comida mi dieta tiene muchas verduras, poco arroz y nada de fritos, tomo mucha agua y el único lujo que me doy es, de vez en cuando, un helado”.

¿Qué consejos le da a los judocas que vienen siguiendo sus pasos?