¡Exámenes finales!, de los salones a las canchas

Los estudiantes que, por estos días, terminan sus exámenes finales en escuelas y colegios, asumen otro compromiso igual de importante, pero esta vez no en los salones de clase sino en las escenarios deportivos con la disputa de los Juegos Intercolegiados Supérate.

Barranquilla le abre las puertas al evento estudiantil más importante del país, que tendrá la participación de 6.600 deportistas, cuyas edades van de los 13 a los 17 años.

Valle, que viene de ganar las dos últimas ediciones, tendrá en Antioquia, Bogotá y Atlántico, los grandes rivales.

La delegación paisa que desplaza su primer contingente a Barranquilla desde hoy, contará con 614 deportistas en las categorías prejuvenil y juvenil, en 32 disciplinas.

Una de las figuras es la antioqueña Angie Saray González, campeona de los Juegos Intercolegiados Suramericanos de Chile-2017 de los 100 y 200 metros y quien viene dominando estas distancias en los últimos cuatro años.

“Voy a ganar, a lograr mi quinto título seguido y conseguir la beca de los 40 millones que le entregan a los estudiantes del grado 11. Con ese dinero pagaré mi carrera de fisioterapeuta que quiero realizar”, manifiesta la nacida en San Juan de Urabá y forjada deportista en Turbo.

“Esta niña va a ser la mejor velocista del país y va a ganar muchos títulos internacionales”, sentenció el exdirector de Indeportes Hernán Darío Elejalde.

Saray espera cumplir un gran papel y poder descansar, porque ha sido mucho el trajín este año. “Ya me siento agotada, no he parado este año pues estuve con la Selección en Juegos Olímpicos de la Juventud y Centroamericanos, Intercolegiados y con Selección Antioquia”.

En 2018 cumplió una de sus metas que fue estar en Argentina y quedar séptima en los Olímpicos juveniles. En Barranquilla buscará ser primera en 100 y 200, para seguir siendo la reina de estas distancias, porque serían cinco títulos seguidos.