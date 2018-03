Golfistas colombianas se unieron a la campaña para ayudar a Puerto Rico

Las golfistas colombianas María José Uribe y Paola Moreno hicieron parte de los invitados especiales al Puerto Rico Charity ProAm, certamen que se cumplió en el campo del TPC Dorado Beach, con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a la reconstrucción de la isla, tras el paso del huracán María.

Con el apoyo de todos los jugadores del PGA, Lpga, Web.com y el Tour Latinoamericano, se logró recaudar más de 500.000 dólares que serán donados a diferentes entidades involucradas en la ayuda social.

“En nombre de todos los puertorriqueños estamos sumamente agradecidos con todos los jugadores que llegaron esta semana para dar una mano. Es un gesto de gran generosidad el donar parte de su tiempo para una causa tan noble como esta”, señaló Rafael Campos, el jugador local miembro del Web.com Tour que fue uno de los anfitriones.

Su compatriota María Fernanda Torres, que debutó esta temporada en el Lpga también se mostró feliz por participar de este evento. “Estoy orgullosa y es un privilegio ser parte de esta ayuda que le estamos dando a mi país. Estoy emocionada por ver el compromiso de los jugadores que llegaron a Puerto Rico. Después del huracán el país se ha unido y eso se ve claramente en todo lo que se está haciendo y no tengo duda que vamos a estar mejor que antes”.

El argentino Andrés Romero es otro de los que se sumó a este evento y comentó sobre la importancia de ser solidario. “Somos unos agradecidos por poder jugar en un Tour donde la solidaridad es algo fundamental. El PGA Tour y todas las actividades benéficas que organiza tienen un gran impacto en la sociedad y esta es una más. He venido varias veces a Puerto Rico y es un pueblo que siempre me ha tratado excelente, por eso no dudé en ser parte de este evento”, dijo el gaucho que en 2016 terminó quinto en el Puerto Rico Open.

Uribe, como se recuerda, cumple con su novena temporada en el Lpga Tour estadounidense y luego de un par de presentaciones a inicios de la campaña ha estado ausente en las más recientes salidas del circuito en el Lejano Oriente.

Moreno, por su parte, anunció su retiro a finales del año anterior luego de ganar medallas en el golf de los Juegos Bolivarianos en su natal Cali. “Estamos contentas de estar apoyando la causa, cada una poniendo su granito de arena colabora para que Puerto Rico salga adelante. Cada vez que una puede participar en esta clase de eventos es una linda sensación y más en un lugar tan bonito como este”, dijo Moreno.