Jairo Cano, ejemplo de superación sobre ruedas

“Recuerdo que en el taller mientras escuchaba las carreras me imaginaba todo: las bajadas, la montaña, el terreno llano y me parecía muy emocionante; fue así como empecé a cultivar la ilusión de ser profesional”, recuerda Salas.

Sabía que no era la mejor manera de ganarse la vida, por eso renunció a ese pensamiento rápidamente, y como un obstinado, volvió a subirse a una bicicleta para emular las proezas de Martín Emilio “Cochise” Rodríguez, Libardo Niño, Lucho Herrera o Fabio Parra.

Con esfuerzo, se pulió en los ascensos, pero se perfeccionó en la velocidad. Con la ayuda de varios vecinos enriqueció su talento en las carreras, hasta que Luis Alfonso Cely -técnico del Strongman- lo vinculó oficialmente al ciclismo en 2001, deporte que finalmente lo ayudó a salir de las adversidades y alejarse de las tentaciones.

“Un día estaba entrenando en el Alto de Minas y había un equipo preparándose para la Vuelta a la Juventud y ahí estaba Luis Alfonso, me vio subir y me dijo que si quería correr una Vuelta a Futuro. Me enseñó la disciplina que se requiere para esto y mírame donde estoy, lo que he logrado. Sin él y su familia no estaría en el ciclismo”, comentó el corredor.

Ahora, a su palmarés le ha sumado cuatro etapas en el Clásico RCN, cinco en la Vuelta a Guatemala y tres más en la Vuelta a Colombia, por lo que su nombre es respetado y valorado en la caravana ciclística nacional.