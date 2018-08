Juan Camilo, abanderado de una ilusión olímpica

En 2017 se coronó campeón mundial en modalidad cruceros, y en los últimos meses ha dejado su estela dorada para coronarse como campeón suramericano, latinoamericano y panamericano, además del subcampeonato mundial júnior en Azerbaiyán.

Precisamente en Bakú, Azerbaiyán, el antioqueño tuvo un gesto el cual, según Fernando Giraldo “Loquillo”, habla del compromiso por su deporte y su carácter sencillo.

“La Federación le aseguraba hospedaje, pero los otros gastos corrían por su cuenta. Camilo viajó con muy poco dinero. Y destinó gran parte para pagar los sobrecostos por el equipaje. Pero nadie le vio un mal gesto. Fue, se midió ante los mejores, quedó subcampeón mundial y lo disfrutó al máximo”, cuenta Giraldo, trabajador incansable por el BMX antioqueño y quien conoce a Camilo desde niño.

Hace poco recibió el compromiso, por parte de la Alcaldía de Envigado, para tener su propia casa el próximo año.

“En la vida, más que un profesional muy talentoso o exitoso, uno debe ser buena persona y ser agradecido. Eso me lo han recalcado mis papás hasta el cansancio; por eso, ni las medallas ni los lugares que he tenido la oportunidad de conocer me han hecho olvidar de dónde vengo. Yo me levanto, llego a entrenar y compito siempre con los pies en la tierra”, recalca.