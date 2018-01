Lo hecho por Cabal y Farah en Australia es grandioso

Por Oswaldo Bustamante e.

Tenistas y extenistas aplaudieron la actuación de Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, a quienes la gente “mala leche” trataron de minimizar y ridiculizar.

Esto luego de que la mejor dupla colombiana del tenis se instalara en la final del Abierto de Australia, al señalar, en redes sociales, que era una actuación de menor monta.

Ayer esta pareja ratificó su categoría con la conquista del subtítulo de uno de los cuatro torneos más importantes del tenis mundial: Australia.

El subcampeonato se unió a la hazaña de batir en semifinales a los estadounidenses Mike y Bob Bryan, seis veces campeones y exnúmeros uno del mundo.

“Aunque no se dio el resultado me siento muy orgulloso por lo que hicieron y el país debe reconocerlo, no todos los días estamos disputando una final de un torneo de Grand Slam y como lo hicieron ellos y ante una dupla de rivales fuerte y consistente”, relató Alejandro Falla, que el jueves pasado se despidió del deporte que practicó por más de dos décadas y quien, en varias ocasiones, jugó al lado de Cabal, en Copa Davis defendiendo a Colombia.

“Una final de Grand Slam es un sueño que tenían y estoy muy feliz por ellos. No estuvieron en su mejor nivel porque los rivales incomodaron y complicaron mucho con el servicio; no se sintieron bien y, sin embargo, realizaron un extraordinario juego, muy apretado como lo señaló el marcador”.

Y, en efecto, la dupla formada por el austríaco Oliver Marach y el croata Mate Pavic refrendó su gran comienzo de año, en el que permanecen invictos, al ganar su primer título del Grand Slam, sobre Cabal y Farah, 6-4 y 6-4.

En el Rod Laver Arena, el principal escenario del abierto australiano, ninguno defraudó. La diferencia radicó en dos quiebres de servicio, coincidencialmente en la disputa del noveno punto de ambos sets y que desequilibró el juego en favor del dúo austrocroata.

Grandioso

“Fue una grandiosa actuación. Venían demostrando grandes resultados en torneos importantes pero no habían podido cuajar una actuación sólida en el Grand Slam -excepto haciendo doble con raquetas de otras nacionalidades, como sucedió el año pasado con Cabal y Abigail Spears, que ganaron el título de mixtos-. En Australia ratificaron su trabajo y las ganas de dejar en alto el nombre del país”, apuntó Catalina Castaño, extenista y ahora capitana de la Selección Colombia femenina que compite en la Copa Federación. En el pasado, Catalina conformó dos parejas célebres (con Fabiola Zuluaga, inicialmente, y con Mariana Duque, luego).

“Me siento muy contenta por lo que hicieron; ganar cinco partidos no es poca cosa en un Grand Slam; están haciendo historia para Colombia”.

La novel raqueta paisa Emiliana Arango, quien apenas empieza carrera profesional y está radicada en Estados Unidos, se mostró feliz y bien representada por la dupla nacional.

“Estoy muy orgullosa de que el país tenga a este par de buenos jugadores. Ser finalistas en un Grand Slam es lo máximo que un tenista quiere, es algo importante para nuestras carreras. El crecimiento deportivo de ambos se ve reflejado en el recorrido que tuvieron en Australia”.

Con la victoria de este sábado, Pavic, de 24 años y 207 días, se convierte en el más joven jugador en ganar el título de dobles del Abierto de Australia, desde el 2004, cuando el francés Michael Llodra ganó allí con 23 años y 259 días.

“Dos grandes semanas tuvieron Cabal y Farah; tener un dúo tan consolidado es histórico y significativo para el país. Han hecho un trabajo de hormigas. Desde 2014 vienen con un proceso y año a año mejoran cada vez. Está entre las mejores tres parejas del mundo y a futuro se les va a dar un título”, augura Alejandro González, segunda raqueta colombiana.

El recorrido

Jugando juntos completan 10 títulos y 14 subtítulos en grandes torneos ATP Tour (ver cuadro).

En Australia dejaron en el camino los estadounidenses Mike y Bob Bryan (semifinales), a los australianos Lleyton Hewitt y Sam Groth (cuartos); a los indios Leander Paes y Purav Raja (octavos); a la pareja conformada por el serbio Nikola Maktec y el austriaco Alexander Peya (segunda ronda) y al dúo australiano Andrew Whittington y Marc Polmans (primera fase).

Para los colombianos queda la certeza de haber cumplido un gran torneo del que salen con la cabeza en alto pese a que no se logró el máximo anhelo. Lo importante es que, como lo manifiesta Alejandro González, dejaron bien arriba el nombre de Colombia. Y a ellos, les permitirá subir en el casillero mundial: Cabal al puesto 14 (mejor ranquin) y a Robert igualarlo (21) n