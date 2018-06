Colombia y Brasil igualan con 87 oros en Suramericanos

El Equipo Nacional del Comité Olímpico Colombiano volvió a defender el liderato de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 al cierre de la penúltima jornada. Este jueves sumó 8 oros, 4 platas y 7 bronces, y sigue por delante de Brasil que llegó a 87 oros, 55 platas y 54 bronces, frente al acumulado colombiano de 87 oros, 70 platas y 69 bronces.

Cuando se han entregado 351 oros, el 94,1 por ciento del total que son 373, la delegación nacional sigue al frente gracias a los primeros lugares conquistados en atletismo, canotaje, natación clavados, lucha libre, squash y tiro deportivo.

En el medallero general, la delegación tricolor ya superó el objetivo inicial de los Juegos que era 80, con un día más como líder y a la espera de lo que pueda pasar este viernes en el último día de competencias, que tiene en disputa 22 oros en seis disciplinas deportivas.

La lucha por el tercer lugar sigue pareja con Venezuela con 42 oros, frente a los 38 de Argentina y 36 de Chile, mientras que Ecuador se quedó en 24.

Los ocho títulos de Colombia este jueves fueron en clavados, gracias al trampolín sincronizado de 3 metros que integraron Alejandro Arias y Sebastián Villa, así como Diana Pineda en la misma modalidad, pero en individual.

Luego vino la dupla de kayak en 500 metros del canotaje, conformada por Diexe Molina y Tatiana Muñoz, quienes se subieron al primer escalón del podio, al igual que el relevo 4x100 metros del atletismo masculino con la cuarteta de Bernardo Baloyes, Diego Palomeque, Jessy Chará y Alexánder Rentería.

También se festejó en la categoría de hasta 74 kilogramos de Hernán Darío Guzmán en lucha. Otro deporte que concluyó fue el squash, con el oro del equipo femenino que integraron Catalina Peláez, Laura Tovar, María Tovar y Paola Bautista.

En tiro deportivo se dio una medalla que tuvo un valor agregado porque la final fue contra Brasil, gracias a la pistola de aire a 10 metros en la modalidad mixta, con Alex Peralta y Juana Rueda.

Y la Selección Colombia de voleibol femenino, con el liderazgo de la cartagenera María Alejandra Marín, confirmó una semana impecable, sin perder un solo set, para derrotar 3-0 a Argentina en la final y conquistar el oro 87.

Otras medallas

El valor de las preseas de plata cobra fuerza. Colombia sumó cuatro en los 400 metros con vallas de Melissa González en el atletismo; en los 57 kilogramos de la lucha libre con Óscar Tigreros; en rifle en tres posiciones a 50 metros con Ángela Rodríguez, y con la cuarteta de kayak femenina a 500 metros del canotaje que integraron Diexe Molina, Karen Molina, Tatiana Muñoz y Adriana Pita.

Así mismo, los siete bronces llegaron con tres en atletismo gracias a Bernardo Baloyes en los 200 metros planos, Levin Moreno en la impulsión de la bala y Giselly Lanzázury en el triple salto, que tuvo la ausencia de las ausencias de las últimas campeonas mundiales, la colombiana Caterine Ibargüen y la venezolana Yulimar Rojas.

Los otros terceros lugares fueron con Viviana Uribe en el trampolín de tres metros de los clavados, así como con Víctor Saa en los 97 kilogramos de la lucha libre, Luisa Zuluaga en individual femenino de tenis de mesa y con el equipo masculino de squash que conformaron Alexánder Ramírez, Juan Felipe Tovar, Juan Camilo Vargas y Ronald Palomino.

El último día

Con el empate en oros y la primera posición para Colombia por las medallas de plata, este viernes se definirán los Juegos Suramericanos. Se disputarán 22 títulos así: clavados (2), atletismo (10), canotaje (3), futsal (1), pelota vasca (5) y pentalón moderno (1). En estas dos últimas disciplinas Colombia no tiene participación.

En clavados, plataforma a 10 metros, se cumplirá con las pruebas de individual masculina y sincronizada femenina, con firmes opciones de oro para Colombia, gracias a la presencia de Sebastián Villa y Víctor Hugo Ortega, y la pareja femenina de Carolina Murillo y Daniela Zapata.

En canotaje, el kayak individual a 200 metros tendrá la presencia de Diexe Molina y Raúl Bahamón, mientras que en la misma distancia en canoa femenina no tendrá presencia cafetera y la opción es para Brasil.

En fútbol sala femenino, Colombia es líder de la tabla de posiciones con siete puntos, seguido por Paraguay que tiene seis y los dos se enfrentan este viernes para definir al campeón. Brasil, sin oportunidad de ganar.

En atletismo son 10 pruebas y Colombia estará en los 800 metros planos con Rafith Rodríguez en masculino y en femenino con Rosangélica Escobar y Johana Arrieta. Los 10.000 metros planos tendrá la presencia de Iván Darío González; el salto con garrocha cuenta con Alejandro Viáfara; los 3.000 metros con obstáculos con Gerard Giraldo; el lanzamiento de disco con Mauricio Ortega, y el relevo largo 4x400 con Bernardo Baloyes, Diego Palomeque, Alexánder Solís y Yílmar Herrera.

En los deportes que Colombia no tiene presencia, pelota vasca y pentatlón moderno, Brasil solo tiene presencia en pentatlón, donde hay disputa de una medalla, mientras que en la pelota vasca no tiene ninguna oportunidad de oro, así que esos cinco primeros lugares no contarán para el título.

En ese orden de ideas, de las 22 medallas de oro de este viernes, para el título estarán 17 en juego, de las cuales Colombia estará presente en las dos de clavados, en dos de las tres de canotaje, en las 10 de atletismo y en la de fútbol sala. Brasil sí estará en la lucha por pentatlón moderno.