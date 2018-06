La encrucijada de Yuberjen

¿Yuberjen Martínez dejará de lanzar golpes en el boxeo aficionado para hacerlo en el profesional? ¿Cuál será ahora su motivación si llegan a excluir su división para los Juegos de Tokio-2020?

El medallista olímpico de plata en los 49 kilogramos en los Olímpicos de Río-2016, por medio de una extensa carta con fecha del 5 de junio, denota impotencia al señalar que crece el rumor de que su división, así como la de los 52 kilogramos, saldrán del programa olímpico.

El año pasado, en reunión del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional en Suiza, se tomaron algunas decisiones, entre ellas bajar a 8 divisiones el boxeo masculino e incluir dos más en el femenino. Aún no se conoce cuáles se eliminarán.

“Me pregunté si valió la pena ser fiel al movimiento olímpico; me pregunté si alguien, llámese institución deportiva o autoridades deportivas, pueden truncar los sueños de miles de practicantes que pertenecen a estas categorías de pesos”, asegura Yuber, quien ayer, al derrotar 5-0 al argentino Leandro Blanc, logró la presea de oro en el peso minimosca de los Suramericanos de Cochabamba, Bolivia.

“Si terminados los Olímpicos de Río esto se hubiera anunciado, todos los boxeadores de las divisiones que pretenden eliminar, hubiéramos buscado refugio en el boxeo rentado, UFC o cualquier otra cosa para mantener decorosamente nuestras familias”, continúa Martínez, quien afirma que, en compañía de colegas de otros países, demandarán a las instituciones implicadas en decisiones que los afecten. ¿Ganarían esa pelea?

El antioqueño de 26 años, 14 de ellos en la disciplina de las narices chatas, expresa que ha desechado ofertas, algunas sustanciales, para incursionar en el boxeo profesional, pues en el aficionado cuenta con todas las garantías.

“He preferido mantenerme al cuidado de mi Comité Olímpico, de Coldeportes y la Liga Departamental, que si bien no me pagan tanto como las promotoras de boxeo profesional, me dan lo suficiente para mantener decorosamente a mi familia, están pendientes de mi salud, mis estudios y todo lo demás que tiene gran importancia para un ser humano”.

De ser excluidos los 49 kg, y de querer perseguir su sueño olímpico, que se traduce en una medalla de oro, Yuber tendrá que hacer un gran sacrificio: “¿será posible subir a los 56?, ¿subir 7 kilos? Eso es inaudito, solo se le ocurriría a alguien no conocedor del boxeo”, agrega.