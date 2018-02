La jaula los espera

El fervor por las artes marciales mixtas (MMA) se ha incrementado tanto en Medellín que, ayer, cuando restaban 24 horas para Expofitness Night Fight 2, la venta de boletería promediaba el 90%.

“Por algo dicen que la ciudad es la capital de este deporte en Colombia. Cada vez que se realiza un evento de estos el lleno es total donde se programe. Sin duda aquí hay mucho apoyo para un deporte que despierta pasiones. Esto ha permitido el crecimiento de la actividad”, asegura Andrea Lopera, una de las promotoras del certamen que organiza la empresa UGP -Último Guerrero en Pie-.

La velada se realizará hoy, a partir de las 9:00 p.m., en el pabellón verde de Plaza Mayor. La noche, que estará armonizada por un espectáculo con luces, sonido, modelos y motos Harley Davidson, tendrá nueve combates dentro de la jaula.

Los primeros tres duelos presentan peleadores locales que empiezan a mostrar sus virtudes en esta disciplina de combate y que hacen carrera como amateur: Santiago Herrera vs. Ronald Rincón (77 kg); Alexánder Mejía vs. Juan José Trujillo (60); y Vladimir Escudero vs. Jhon Galvis (70).

Luego rivalizarán los semiprofesionales: Liangell Araviche (Venezuela) vs. Ronald “El lobo” Vásquez (Medellín), en 70 kg; Henry Carmona (Medellín) vs. Michael Tovar (Venezuela), 65; y Angelo Ospina (Medellín) vs. Raúl Castillo (Venezuela), 70.

Los últimos en salir a escena serán los profesionales, incluyendo dos mujeres: Liliana González (Medellín) vs. Juliana Otálora (Bogotá), en 52 kg y Camilo Triana (Bogotá) vs. Óscar “La Roca” Merchán (Casanare), 61. El cierre tendrá el duelo estelar entre Sebastián Piedrahíta -“Pitbull”- (Medellín) ante Carlos Martínez -“El Ruso”- (Barranquilla), en 70 kilogramos.