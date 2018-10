¿La tecnología también gana campeonatos?

teodiselo fajardo

Excabo y Atleta paralímpico

“Es algo paradójico. De no existir los avances como las prótesis no existiría el deporte paralímpico. Pero se abren brechas: yo no tengo rival en Colombia, pocos pueden contar con prótesis como las mías, pero no he podido tener una buena trayectoria en el exterior porque ellos tienen soportes mucho más avanzados”.