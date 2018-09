Las dificultades son la motivación

En enduro, mientras más dificultades y obstáculos se encuentren en la pista, más atractiva se vuelve para los competidores.

“Excelente trayecto el que encontramos en la Adventure Bosi Camp. Nada fácil de recorrerla, con un grado de dificultad alto que la hizo emocionante”, dice César Correa, quien terminó segundo en la categoría pro del Nacional de la disciplina que se realizó este fin de semana en el municipio de Caldas.

El piloto antioqueño se lamentó porque estuvo muy cerca de ganar y perdió la competencia sobre el final por una caída.

“Estuve liderando casi toda la carrera, cometí un error y ya no pude volver a coger la punta. Así es el deporte. Pero terminé muy feliz porque este año no he podido correr todas las válidas y esta me demostró que me encuentro en un buen nivel”.

Correa y Carlos Peláez fueron los mejores representantes antioqueños en la octava válida nacional del certamen.