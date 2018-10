Léider no tuvo tiempo de festejar medalla dorada en Universitarios

por julio césar acosta v.

Léider Navarro no tuvo tiempo de celebrar su medalla de oro en el campeonato de judo de los Juegos Universitarios, la segunda que lleva en sus dos participaciones, representando a la Universidad UTS (Unidades Tecnológicas de Santander).

El lunes en la noche solo le quedó tiempo para hacer maletas, porque ayer cogía rumbo hacia Nassau (Bahamas), donde, desde mañana, representará a Colombia en el Mundial júnior sub-21.

“En estos momentos (ayer) estoy en Fort Lauderdale, camino a Nassau, donde espero darle a mi país una medalla. No he tenido tiempo de festejar el oro que gané en Medellín en los Universitarios. Es mi tercera medalla en dos años que he participado. Dos doradas en individual y una plata por equipos”.

En judo, Léider es el colombiano mejor ranqueado a nivel mundial (noveno) y este año ha tenido varias competencias a nivel internacional.

“Vengo de participar de un Mundial de mayores, en Bakú (Azerbaiyán), en la categoría de menos 73 kilos, allí logré entrar a las semifinales, después de ganarle a Eyal Younis, de Jordania y Timo Allemann, de Suiza. En la búsqueda por llegar a la final, perdí con el francés Benjamin Axus”.

Navarro, quien se siente orgulloso no solo de representar a su país sino a todo Santander, llega motivado a las Bahamas, con el buen resultado en la capital paisa y el apoyo que ha recibido por parte de la universidad para poder combinar deporte y estudio. Adelanta el cuarto semestre de Tecnología Deportiva.

“Creo que lo más importante es saber que por el deporte he podido estudiar. Gracias a ser becado realizó la carrera que espero en el futuro desempeñar profesionalmente. Aspiro a tener las bases suficientes para transmitirles a quien tenga como alumnos mis conocimientos”.

Destaca la organización del evento universitario en Medellín y de haberle recompensado a la UTS, todo el apoyo que le han dado.

“En el caso del judo, que es mi disciplina, estuvieron geniales, con excelentes escenarios, pero ante todo, termino muy contento de haber podido representar a mi universidad y entregarle otra medalla, por fortuna de oro. Ahora mi pensamiento está en darle otra a Colombia en Nassau” .