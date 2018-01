Lesiones, los obstáculos de Rafa

Nadal, de 31 años, había llegado a Australia sin rodaje debido a una lesión en la rodilla derecha, que le obligó a retirarse del Masters de Londres en noviembre. En la pasada edición del primer grande del año fue finalista contra Roger Federer.

Tras su abandono, solo quedan tres cabezas de serie en el torneo; Cilic (6), ya en semifinales, y Federer (2) y Tomas Berdych (19), que hoy juegan en cuartos. En serie entre ambos está a favor del helvético 19-6.

Después de tres horas y 47 minutos, Nadal dijo basta y se retiró, una rareza en un jugador que detesta dejar un partido antes del final. Es únicamente la segunda vez que abandona en Grand Slam. La primera fue también en cuartos de Australia, en 2010 ante Andy Murray.

“Tenía la pierna completamente bloqueada, me dolía mucho cuando me movía. Esperé para ver si los antiinflamatorios me hacían efecto pero, finalmente, no podía moverme, y sin moverme no podía ganar”, señaló Nadal, vencedor del primer grande del año en 2009.