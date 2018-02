Liliana supera barreras en las mixtas

Expofitness Fight Night se realizará este sábado de 9:00 p.m. a 11:00 p.m. con una cartelera de 9 combates. Las entradas para el evento en Plaza Mayor se pueden adquirir en www.ticketespress.com.co o en los teléfonos 4 444446, 304 5535300. La entrada general cuesta $55.000 y VIP, $75.000. Con esa misma boleta se puede tener acceso a los demás eventos que ofrece la feria que iniciará mañana y se extenderá hasta el domingo. Las peleas son: Raúl Castillo vs. Ángelo Ospina; Óscar “La Roca” vs. Camilo Triana; Vladimir Escudero vs John Galvis; Juliana Otálora vs Liliana González; Francisco Hernández vs Jhon Lalinde; Juan J. Trujillo vs Alex Mejía; Santiago Herrera vs Ronald Rincón; Liangell Araviche vs. Ronald Vásquez; Carlos Martínezvs Pitbull Piedrahíta (Antioquia).