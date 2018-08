Lionel Messi escribió emotivo mensaje a Manu Ginóbili

El astro del fútbol argentino, Lionel Messi, escribió un emotivo mensaje a Manu Ginóbili, quien anunció su retiro del baloncesto profesional.

A través de Facebook, Lionel dijo: “gracias Manu Ginóbili, por hacernos disfrutar tanto el básquet. No va a ser lo mismo sin vos en la cancha. ¡Toda la suerte del mundo en tu nueva etapa!”.

Claro que según lo reseña Espn Deportes, no es la primera vez que Messi le escribe el ex de San Antonio Spurs. En 2013 el ‘10’ fue el encargado del prólogo de ‘El señor de los Talentos’, una biografía sobre Ginóbili escrita por el periodista argentino Julián Mozo.

En aquella ocasión, el futbolista argentino se refirió al escolta de la siguiente manera: “Sé que varios jugadores figuras de la NBA usan la camiseta 10 en mi honor y es algo muy especial. Lo mismo que escuchar elogios de súper estrellas como LeBron James, Kevin Durant y Kobe Bryant. Pero ninguno me llegó tanto como el de Manu, cuando salió a respaldarme luego de la Copa América 2011 en Argentina. Que alguien como él, un deportista de su nivel y compromiso, me haya apoyado de esa manera me gustó mucho”.