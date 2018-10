Los futuros campeones fueron recibidos con honores por el COC

La delegación colombiana más exitosa en la corta historia de los Olímpicos de la Juventud arribó este viernes al país. El clavadista antioqueño Daniel Restrepo se consolidó como la figura, al conquistar dos medallas de oro.

“Gracias a Dios, mi familia, entrenador y a quienes me han apoyado, es algo muy bonito y algo que no cualquier persona se da el privilegio de vivir, pero obviamente aquí no se acaba, acá empieza lo bueno”, aseguró Restrepo.

A Daniel se sumó la atleta Valeria Cabezas, quien confirmó el gran momento del atletismo colombiano, al lograr, en los 400 metros vallas, el primer oro del deporte base en esta categoría del olimpismo. “Fue inolvidable, estoy feliz”, comentó Valeria.

Los metales dorados también llegaron con el patinaje gracias a Jhony Angulo y Gabriela Rueda. “Estoy muy contenta y espero volver a estar en una carrera del ciclo olímpico porque fue una experiencia única”, reconoció Gabriela. Para Jhony también fue un momento especial al darle a Colombia estas preseas en el debut del patinaje de carreras en estas justas.

En el BMX brillaron Gabriela Bolle y Juan Camilo Ramírez, terceros en la prueba mixta que dispuso el Comité Olímpico Internacional.

El levantamiento de pesas se reflejó con el cambio generacional con Yineth Santoya, Kely Junkar y Stiven Villar, quienes se subieron al podio para alzar la gloria. “El oro se me escapó por un kilo, pero muy contenta por la medalla”, aseguró Kely Valentina Junkar.

En judo, Juan Montealegre, integró el equipo internacional que ganó plata y en tenis las figuras fueron Camila Osorio y Nicolás Mejía.

El presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, comentó: “Otra vez nuestros deportistas nos dan alegría, felicidad y nos llenan de orgullo”.

“Están en un trabajo de formación que es de país, que ya los tiene como ejemplo a ustedes”, dijo Ernesto Lucena, director de Coldeportes.