Los Olímpicos de la Juventud, una muestra del empuje nacional

En proyección, el COC llegó a Buenos Aires con la idea de sumar ocho medallas y ya está cerca, porque sólo falta un metal para llegar a la cifra de ocho, con los dos oros del patinaje de carreras, las platas de pesas y judo y los bronces de pesas y Ciclismo BMX.

El ciclismo BMX tenía dos bronces en la expectativa, pero sólo dio uno, el de la modalidad de carreras, porque el freestyle no pudo subir al podio. El taekwondo también falló, porque un bronce estaba en los planes del COC y no fue posible, pero cuando un deporte falta, siempre surge otro para suplir y el judo aportó una plata no esperada.

Y la balanza se inclinó a favor de Colombia gracias a las pesas, porque los deportistas colombianos no estaban en la proyección de subir al podio, pero en Buenos Aires dieron más de sus marcas personales y entregaron tres preseas que potenciaron la presencia nacional, con dos platas y un bronce, que sirvieron para recuperar ese bronce del Freestyle, el que faltó en taekwondo y poner más de colchón en el margen de error natural del deporte para lo que viene.

“Los atletas colombianos han hecho un gran trabajo, porque hemos tenido jornadas muy buenas, por ejemplo, el patinaje hizo su debut olímpico y fue excelente, con dos oros. En BMX fue un trabajo interesante, con un bronce que nos deja satisfechos y salimos contentos. En pesas pensábamos que los tres daban medallas y así se fue, por eso muy destacado el trabajo de los tres atletas”, reconoció Echeverry.

Para Edwin Cabezas, “el patinaje era un sueño que teníamos por cumplir desde hace muchos años, ya que no habían podido llegar a unos Olímpicos, y lo hicieron a pedir de boca, ellos se van muy satisfechos, con dos oros de dos posibles en el debut olímpico y con mucha solvencia, con categoría”.

“Pesas es la confirmación de los deportes que a lo largo del ciclo olímpico siempre cumplen, que es columna vertebral de los resultados de nuestro país, porque siempre aportan medallas y en este evento no fue la excepción, han hecho una excelente presentación, con tres medallas de tres posibles, tal vez no se les dio el oro, pero no se trata si se da o no el oro, sino qué tan competitivo son, y lo fueron, porque Kely perdió el oro por un kilo”, explicó el director del área técnica del COC.