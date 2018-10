María Camila y un bronce que consagra su temporada en el tenis

La madurez de la colombiana María Camila Osorio contrasta con sus escasos 16 años de edad.

Es de las que entienden que si se cierra una puerta, una ventana puede ser la alternativa para hallar respiro.

El viernes, luego de su maratónica jornada en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, en la que disputó tres partidos y perdiendo dos, el de la disputa por el tercer lugar en dobles mujeres y el de semifinales en sencillos, la cucuteña sorprendía con su tranquilidad y fortaleza en el momento de hablar con la prensa.

“Unas veces se gana y otras se pierde, ¡qué más puedo decir! Tal vez no jugué tan bien y mi rival mostró su mejor tenis. Pero el solo hecho de estar acá, representando a mi país, ya es una bendición, esto aún no termina, voy con toda porque aún tengo cosas por luchar. Hay que disfrutar lo que estoy viviendo”.

Y el sábado sí que lo hizo. La deportista, quien práctica tenis de campo desde los seis años, logró, en sencillos, la medalla de bronce luego de imponerse a la china Xinyu Wang, con parciales 7-6 y 6-0.

“Gracias a Dios esta vez se me dieron las cosas. A pesar de que ayer -viernes- fue un día duro, entré con la mejor energía, todo lo que quise hacer me salió, me fluyó”, comentó Osorio, sexta del ranquin juvenil mundial de la especialidad y quien ha jugado, hasta ahora, 13 partidos en estas justas (dos por día). Hace parte del programa Talentos Deportivos Postobón.

Horas después, la colombiana, en compañía de su colega Nicolás Mejía, continuaron evidenciando su gran potencial al clasificar a la final en dobles mixtos, asegurando, por lo pronto, una presea de plata. Superaron a la dupla suiza de Damien Wenger y Lulu Sun por 6-3 y 7-6.

“Por lo menos me logré montar en el podio, estoy muy feliz. Una medalla en unos Olímpicos es muy duro de conseguir, por eso admiro a todos los deportistas de Colombia que han obtenido presea acá, porque demuestran que son los mejores del mundo hasta los 18 años, y hacer parte de ese grupo es para mí algo muy especial”, señaló Osorio.

Cabe recordar que en los primeros Olímpicos juveniles, en Singapur-2010, el vallecaucano Sebastián Gómez conquistó, en individual, oro.

Con el talento que vienen desbordando Osorio y Mejía, el tenis criollo demuestra que tiene renovación