Con mira en otras metas, supera “golpe” olímpico

De niña, Mariana Ospina Quintana practicó natación y baile, pero fue el tiro con arco el que la flechó cuando solo tenía 12 años.

Siente tanto amor por este deporte, que la mujer de tez morena, cabello negro azabache y quien mide cerca de 1.70 metros de estatura, confiesa que no clasificarse a los recientes Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina, fue un golpe que le dolió en el corazón, y más por la manera tan cerrada como se definió el cupo, al perder 6-4 con Estefany Jerez, de República Dominicana.

No obstante, la antioqueña de 16 de edad agrega que aquella experiencia la llenó de valor para seguir luchando por nuevas metas.

“Obviamente fue difícil, pues llevaba más de dos años trabajando fuerte para estar en el certamen de Argentina. No es que haya hecho mal el trabajo, simplemente así es el deporte: de ganar, perder, de levantarse, de trazarse nuevos retos”, cuenta Mariana, quien días después, en el Campeonato Panamericano en Medellín, fue plata en cadetes, categoría que reúne a los arqueros entre los 15 y 17 de edad.

“No logré triunfar, pero esa medalla me llenó aún más de confianza. Me hizo entender que debía seguir entrenando duro, sin bajar la guardia, pues tarde o temprano los frutos se recogen. Este año aprendí que un torneo no define tu calidad de deportista”, afirma Ospina, mientras exhibe, en la cadena que cuelga de su cuello, un dije brillante en forma de elefante.

“Me lo dio mi mamá. Dice que me traerá suerte en las competencias”, agrega la hija de Gladys Quintana, ama de casa, y Carlos Mario Ospina, ingeniero electricista.

Nuevo reto

Cargada de buena energía, Mariana buscará este fin de semana, en el Nacional Interligas de Medellín, seguir sumando importantes resultados a su joven carrera.

Hasta ahora, en esta clase de eventos, suma dos preseas doradas en equipos mixtos; en individual, otras dos veces ha sido subcampeona.

“Espero que esta sea la vencida”, expresa, mientras ríe, Mariana, a quien ya empiezan a referenciar.

“Antes, cuando no veía a niñas practicando tiro, me preocupaba muchísimo, me preguntaba qué pasaba, pues uno y las de mi generación nos retiramos y entonces ¿quién sigue en el camino? Pero ahora hay deportistas que vienen disparando bien, con mucho futuro, entre ellas Mariana. Lo importante es que continúen con disciplina”, cuenta Ana María Rendón, con tres presencias en Olímpicos.

“Contar con consejos y entrenar con deportistas de tanto recorrido como Ana es una motivación extra para seguir apuntando alto, trabajo ahora a los Olímpicos de mayores, y sé que trabajando con mayor dedicación puedo representar al país allí”, finaliza Ospina, otra promesa del arco recurvo en Colombia .