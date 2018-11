Paraguay, potente rival para Colombia

Por Julio César Acosta v.

El haber culminado primero del grupo B no le favoreció en nada al seleccionado colombiano que disputa el Mundial sub-20 de fútbol de salón en Valledupar.

En la segunda ronda (cuartos de final), y por el tema de los cruces, deberá medirse al actual subcampeón mundial, Paraguay que, además, es una potencia en esta disciplina.

“Los paraguayos vienen con la tarea de sacar al local y nos tocó enfrentarlos muy rápido. Es una final adelantada”, señala Juan David Acevedo, técnico de Colombia.

El estratega destaca muchas de las virtudes del rival de esta noche (7:30 p.m.) en el coliseo Julio Monsalvo. Habla de su gran experiencia ya que pocas veces falla en estas instancias definitivas. Va a ser un partido para el que menos se equivoque.

“Tiene jugadores de carácter, copan bien la cancha, juegan largo y son potentes. Nosotros somos ricos técnicamente, con mucha táctica y tenemos elementos de un gran recurso individual y con capacidad de inventiva”, advierte.

Los cuartos se inician hoy, 3:00 p.m. con Sudáfrica vs. Cataluña; luego Brasil vs. Italia y Argentina vs. Marruecos (9:00 p.m.). Semifinales mañana, desde 6:30 p.m. .