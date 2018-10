Nankín abrió las puertas de la consagración

El aporte de este cundinamarqués al título fue en ciclomontañismo (MTB). En 2015 asistió al Mundial sub-23 en el que hizo top-20, y ganó bronce en los Juegos Nacionales en Tolima. En 2016 incursionó en la ruta con el equipo Mónaco, sin dejar del todo el MTB, pues en esta disciplina fue campeón panamericano en Argentina y le apuntaba a los Olímpicos de Río. Solo que Johnatan Botero hizo un top-15 en Francia y se quedó con el cupo. Esa temporada, pese a los logros y el aprendizaje, la califica de “muy maluca”.

Relata que su primera estadía en Europa le dio duro por la variación de costumbres: “Cambié mi vida totalmente”.

En 2017, de lleno en la ruta y sin el apoyo del Comité Olímpico Colombiano porque se pasó de modalidad, continuó con la escuadra gala. Más adaptado, en ese arranque cosechó un segundo lugar en Bélgica y dos top-10 en carreras de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Pero el infortunio tocó sus puertas a mitad de año y una lesión (pubalgia) lo alejó 6 meses de la cicla. De esa época aciaga recuerda la mano amiga del médico Gustavo Castro.

El 2018 lo inició bien y cuando estaba a punto de alcanzar su nivel, volvió a lesionarse. “Son dos años en los que no he tenido buena suerte, aunque me estoy recuperando. Ya empecé a correr y sé que necesito resultados en lo que falta (Giro de Lombardía, el 7 de octubre, y Nacional de ciclismo, noviembre) porque estoy buscando equipo para el próximo año”.