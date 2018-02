Nick Foles, de suplente a Jugador más Valioso del Super Bowl

“Es un gran grupo de jugadores y de entrenadores”, declaró Foles en sus primeras palabras luego de alzar el trofeo Vince Lombardi. “Nos sentíamos confiados. Hay muchos niños viendo esto y les servirá de ejemplo. Estoy muy contento por mis compañeros, mis entrenadores y la gente de esta ciudad (Filadelfia)”.

Desde el inicio del partido, el veterano pasador mostró que estaba concentrado, que tenía una gran protección y de ahí que tuviese un 65,1 por ciento de acierto a la hora de completar los envíos, uno de ellos para 55 yardas al corredor Corey Clement, que ayudó a que Eagles lograran una anotación más.

“Me sentía bien, no sabes exactamente qué sentir, nunca había estado en un Super Bowl”, aseguró Foles. “Pero me sentía tranquilo, y con los entrenadores que tengo a mi alrededor me ayudó. Salí a hacer mi trabajo, no veía el marcador, ni el tiempo en el reloj sólo salí a jugar. Cualquier acción que me mandaban trataba de ejecutarla”.

Foles fue siempre el líder del equipo que salió desde el principio mentalizado que podía ganar a los Patriots, la dinastía de la NFL, que llegaba como grandes favoritos a conseguir su quinto título del Super Bowl.

Los Eagles con su mariscal de campo a la cabeza nunca se detuvieron hasta conseguir una anotación como la que lograron con la cuenta en cuarta y gol faltando 38 segundos para que terminara la primera mitad.