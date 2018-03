“Nunca me rindo hasta lograr mis metas”

“La ilusión de ganar oro en Olímpicos está intacta. Frente a ese caso, pienso que es lo justo. La vida siempre te va a premiar por lo bueno que hagas y por el trabajo limpio. Cuando te esfuerzas sin ninguna trampa tu buena preparación se verá reflejada, sin sobrepasar a los demás con acciones sucias. La vida me ha premiado con cosas bonitas, que merece alguien que ha luchado por más de 16 años en el deporte. Esto que estoy viviendo Dios me lo tenía guardado. Ahora me entreno con mayor dedicación para poder dar lo mejor de mí en Tokio”.

“Más que responsabilidad, me siento feliz al saber que algo bueno he hecho para que estos atletas quieran seguir los pasos que estoy recorriendo. Ser un ejemplo para otros es gratificante, me motiva a continuar trabajando fuerte para ser un espejo, para que se den cuenta que pese a las adversidades sí se pueden alcanzar las metas. En lindo ser fuente de inspiración”.

Es mamá y atleta de alto rendimiento, ¿cómo hace para hacer rendir tan bien el tiempo?

“Tengo la fortuna de contar con mi abuela -Benicia Arboleda-, porque cuando estoy en entrenamientos, mi hijo - Alan Matías- está al cuidado de ella. Esto me permite estar en total concentración, tranquilidad y disponibilidad para cumplir con las tareas de pesas en Cali. Ya cuando me dan los permisos, el fin de semana voy a Tuluá y aprovecho para poder estar con él. Es mi motor para seguir”.

Es un sacrificio grande...

“Yo no lo llamaría sacrificio, porque es algo que uno está haciendo para cumplir los sueños. Cuando realmente uno se somete a algo es para conseguir lo que quiere. Cada segundo que estoy entrenando o con mi hijo lo disfruto como si fuera el último porque sé que tarde o temprano recogeré lo frutos. No tengo una vida como la de muchas personas o jóvenes, pero sí he conseguido cosas que jamás imaginé, y todavía me siento con fuerza para lograr triunfos importantes para mi país, sobre todo en Tokio”.

Además porque es lo único que le falta, pues ya fue campeona en todos los eventos del ciclo olímpico...

“Sí, siempre quiero más. Sería grandioso lograrlo, además mi pensamiento está en superar mis marcas personales -tiene en el total 253 kilos-. Voy paso a paso”.

¿Qué ha sido los más duro para usted en este deporte?

“Indiscutiblemente dejar a mi hijo, aún es muy pequeño -tiene 6 años-. Vuelvo y repito que no lo veo como un sacrificio, lo hago por él, porque quiero darle lo mejor en un futuro. Sé que este esfuerzo seguirá dando recompensas”.

¿De ahí sus lágrimas en el primer cajón del podio en el Mundial de Anaheim, California, en diciembre pasado?

“Es que fue un motivo de felicidad, ya que venía buscando ese título desde hacía mucho tiempo, entrenando, combatiendo lesiones, dificultades... y al final lo logré. En esos momentos se resumieron muchos capítulos de mi vida, entendí que todo lo malo que pasé era necesario vivirlo para fortalecerme y demostrarme que sí podía superar malos momentos. Fueron lágrimas de alegría, de superación”.

Ante la adversidad, ¿a qué se aferra?

“Siempre busco la ayuda de Dios, la protección de él, es el centro de mi vida. Lo pongo delante de todas mis competiciones y proyectos. Es la clave de todo lo que me rodea”.

¿Cómo es su dieta para no bajar ni pasarse del peso que requiere para competir en la división de los 69 kilogramos?

“Es muy normal, tenemos al lado grandes profesionales que nos asesoran frente a ese tema. Me alimento muy sano, como lo que es necesario en el día, soy juiciosa para mantenerme en el peso indicado, aunque debo reconocer que de vez en cuando me como una hamburguesita (risas)”.

¿Es cierto que pensó en retirarse tras el accidente que tuvo durante el embarazo y que le produjo una grave lesión en el antebrazo?

“Jamás, nunca me rindo hasta lograr mis metas. Fue un momento difícil, pero siempre vi la posibilidad de recuperarme y alcanzar mejores resultados”.

¿Cómo se fortaleció para salir airosa de esta situación?

“Con la ayuda de Dios, él fue la clave de mi éxito, así como los médicos, familia, entrenadores y compañeros, quienes me brindaron todo su apoyo y sabiduría. De ahí mi frase de batalla: fuerza espiritual, energía positiva y el impulso que me brinda el Señor”.

¿Qué le dice Alan Matías?

“Es un niño muy inteligente, me admira mucho, me dice que soy la mejor. Él me motiva más”.

¿Eso quiere decir que hay Leidy Solís para rato?

“Yo creo que sí. Me siento muy contenta con lo que hago, de ahí parten las ganas de levantarse cada día buscando ser mejor. Es más, si volviera a nacer y me ofrecieran ser pesista, diría de inmediato que sí y con los ojos cerrados”.