Laura Gómez llegó hasta semifinales en Olímpicos de Invierno

La patinadora colombiana Laura Gómez se mostró satisfecha tras su actuación en la prueba Mass Start (carrera por puntos) de los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang, Corea del Sur, en la que llegó hasta la fase semifinal. Es optimista de cara al futuro.

La antioqueña, quien hizo su transición al patinaje de hielo luego de representar varias veces al país en campeonatos mundiales en carreras, terminó en el décimo puesto de su serie, ganada por la italiana Francesca Lollobrigida. Y eso que Laura apenas lleva seis meses entrenando en esta modalidad.

“Estoy muy contenta, me queda ese sin sabor de no haber clasificado a la final, pero la tranquilidad de darlo todo, que no quedé fuera por un descuido. Realmente el nivel acá es muy alto, intenté con todas las fuerzas, queda demostrado que estamos en las máximas justas del deporte y que la gente se prepara de la mejor manera. Quedó agradecida por todo el apoyo que tuvo durante mi proceso”, expresó Laura en charla con el presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, Alberto Herrera Ayala.

“Con la ayuda de Dios, y si seguimos con este proceso, en cuatro años madrugaremos a buscar una medalla. Estoy completamente enamorada de este deporte, en el que me doy cuenta que aquí puedo mostrar mucho más mi faceta como patinadora”, agregó Gómez.

La ganadora de la competencia fue la japonesa Nana Takagi. Venció por delante la coreana Kim Bo-Reum y de la holandesa Irene Schouter. Fue su segundo oro en los Juegos, tras el logrado hace tres días como parte del conjunto nipón de persecución.