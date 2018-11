Ferraro cortó racha de 14 años sin título

“Es mi primer oro, no se imagina la felicidad”, fueron las primeras palabras de María Camila Ferraro, quien al lado de Laura Plazas le ha dado a Antioquia la única presea dorada en el nacional de primera categoría de bolos que se disputa en Cali.

Como si fuera poco, significó acabar con una historia de 14 años, en la cual no se ganaba un oro en categoría élite. La última había sido lograda por María Clara Salazar.

“Es una felicidad enorme, el nivel es súper alto y poder representar a Antioquia de esta manera es un orgullo”, dice la bolichera, que estudia Diseño gráfico en el Cesde.

Camila destaca que su logro es el fruto a tanto esfuerzo y dedicación, así como al apoyo de Indeportes y su familia.

“Esto es de mucha dedicación, de practicar a diario, yo juego dos horas de lunes a sábado y soy una fanática de los bolos, me mantengo en la bolera, ya que vivo cerca”.

Como muchos deportistas, llegó a esta disciplina por casualidad: fue con una amiga a la bolera, le gustó y durante un año lo tuvo como hobby.

“Después me llamaban a la selección Antioquia como reemplazo, cuando faltaba alguien yo ocupaba su lugar, y así le fui tomando mayor compromiso y amor. Me entusiasmó a tomármelo con mayor seriedad. Me ayudó vivir cerca de la bolera y que el Inder tuviera una escuela gratis”.

Santiago Mejía, jugador y técnico paisa, considera que Ferraro es una deportista “muy dedicada, con mucha técnica, que ha progresado bastante por su empeño y responsabilidad. Solo le faltaba este oro nacional, porque ya lo ha ganado a nivel departamental”.

La antioqueña esperaba vencer en ternas femeninas, equipo y hacer una buena presentación en máster. Hasta ayer, el balance de la delegación paisa era un oro, tres platas y un bronce. La última presea la consiguieron Felipe Gil y Santiago Mejía (plata) en la modalidad de parejas.